09 августа 2023

«Уралвагонзавод» увеличил объем своей продукции в четыре раза

© Служба новостей «URA.RU»
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УВЗ постоянно модернизирует и улучшает производимую технику Фото:
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С начала специальной военной операции, «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в госкорпорацию «Ростех») увеличил производство бронетехники в четыре раза. Об этом рассказал заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

«С начала СВО объемы производства бронетехники выросли в четыре раза. Зачастую отгрузки выполняются досрочно. Отмечу, что машины, которые мы отправляем на фронт, постоянно дорабатываются с учетом боевого опыта», — приводит РИА Новости слова Артякова.

Ранее URA.RU сообщало о наращивании поставок танков Т-72 и Т-90 для Министерства обороны. Об этом заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу.

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С начала специальной военной операции, «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в госкорпорацию «Ростех») увеличил производство бронетехники в четыре раза. Об этом рассказал заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков. «С начала СВО объемы производства бронетехники выросли в четыре раза. Зачастую отгрузки выполняются досрочно. Отмечу, что машины, которые мы отправляем на фронт, постоянно дорабатываются с учетом боевого опыта», — приводит РИА Новости слова Артякова. Ранее URA.RU сообщало о наращивании поставок танков Т-72 и Т-90 для Министерства обороны. Об этом заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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