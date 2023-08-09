«Уралвагонзавод» увеличил объем своей продукции в четыре раза

С начала специальной военной операции, «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в госкорпорацию «Ростех») увеличил производство бронетехники в четыре раза. Об этом рассказал заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.
«С начала СВО объемы производства бронетехники выросли в четыре раза. Зачастую отгрузки выполняются досрочно. Отмечу, что машины, которые мы отправляем на фронт, постоянно дорабатываются с учетом боевого опыта», — приводит РИА Новости слова Артякова.
Ранее URA.RU сообщало о наращивании поставок танков Т-72 и Т-90 для Министерства обороны. Об этом заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу.
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