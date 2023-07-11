Шойгу: «Уралвагонзавод» в разы нарастил поставки танков Т-72 и Т-90

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.stock, шойгу сергей, stock
«Уралвагонзавод» в разы нарастил поставки танков, отметил Шойгу Фото:

Нижнетагильский «Уралвагонзавод» нарастил поставки танков Т-72 и Т-90. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе своей рабочей поездки в Татарстан.

«„Уралвагонзавод“ нарастил поставки и капитальный ремонт танков Т-72 и Т-90 в 3,6 раза», — сказал министр обороны во время своего интервью телеканалу «Россия-24» в Татарстане. Что касается «КАМАЗов», то их капитальный ремонт вырос в 17,6 раз.

Ранее URA.RU писало, что «81 бронетанковый ремонтный завод» (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации Ростех) отправил в зону СВО отремонтированные двигатели В-46 для боевых машин. После капитального ремонта двигатели прошли полный цикл необходимых испытаний.

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Нижнетагильский «Уралвагонзавод» нарастил поставки танков Т-72 и Т-90. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе своей рабочей поездки в Татарстан. «„Уралвагонзавод“ нарастил поставки и капитальный ремонт танков Т-72 и Т-90 в 3,6 раза», — сказал министр обороны во время своего интервью телеканалу «Россия-24» в Татарстане. Что касается «КАМАЗов», то их капитальный ремонт вырос в 17,6 раз. Ранее URA.RU писало, что «81 бронетанковый ремонтный завод» (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации Ростех) отправил в зону СВО отремонтированные двигатели В-46 для боевых машин. После капитального ремонта двигатели прошли полный цикл необходимых испытаний.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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