Шойгу: «Уралвагонзавод» в разы нарастил поставки танков Т-72 и Т-90

Нижнетагильский «Уралвагонзавод» нарастил поставки танков Т-72 и Т-90. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе своей рабочей поездки в Татарстан.
«„Уралвагонзавод“ нарастил поставки и капитальный ремонт танков Т-72 и Т-90 в 3,6 раза», — сказал министр обороны во время своего интервью телеканалу «Россия-24» в Татарстане. Что касается «КАМАЗов», то их капитальный ремонт вырос в 17,6 раз.
Ранее URA.RU писало, что «81 бронетанковый ремонтный завод» (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации Ростех) отправил в зону СВО отремонтированные двигатели В-46 для боевых машин. После капитального ремонта двигатели прошли полный цикл необходимых испытаний.
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