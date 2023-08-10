Игорь Саруханов выступил на концерте ко Дню строителя
В Нижневартовске (ХМАО) на концерте посвященном празднованию Дня строителя выступил певец Игорь Саруханов. Легендарный рокер сыграл свои хиты на главной городской площади, несмотря на холодную погоду и дождь, передает корреспондент URA.RU.
«Саруханов спел свои старые и новые песни, а концерт начал с хита „Парень с гитарой“. Певец поблагодарил зрителей за то, что они пришли, несмотря на дождь», — передает корреспондент агентства с площади Нефтяников.
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