В Нижневартовске выступил легендарный певец Игорь Саруханов. Видео

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Рок-фестиваль «Кардиограмма». Екатеринбург, гитара, инструмент, рок, электрогитара
Игорь Саруханов выступил на концерте ко Дню строителя Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) на концерте посвященном празднованию Дня строителя выступил певец Игорь Саруханов. Легендарный рокер сыграл свои хиты на главной городской площади, несмотря на холодную погоду и дождь, передает корреспондент URA.RU.

«Саруханов спел свои старые и новые песни, а концерт начал с хита „Парень с гитарой“. Певец поблагодарил зрителей за то, что они пришли, несмотря на дождь», — передает корреспондент агентства с площади Нефтяников.

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В Нижневартовске (ХМАО) на концерте посвященном празднованию Дня строителя выступил певец Игорь Саруханов. Легендарный рокер сыграл свои хиты на главной городской площади, несмотря на холодную погоду и дождь, передает корреспондент URA.RU. «Саруханов спел свои старые и новые песни, а концерт начал с хита „Парень с гитарой“. Певец поблагодарил зрителей за то, что они пришли, несмотря на дождь», — передает корреспондент агентства с площади Нефтяников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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