В Нижневартовске выступил легендарный певец Игорь Саруханов. Видео

10 августа 2023 в 21:42 Размер текста - 17 +

Игорь Саруханов выступил на концерте ко Дню строителя Фото: Московец Илья © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) на концерте посвященном празднованию Дня строителя выступил певец Игорь Саруханов. Легендарный рокер сыграл свои хиты на главной городской площади, несмотря на холодную погоду и дождь, передает корреспондент URA.RU. «Саруханов спел свои старые и новые песни, а концерт начал с хита „Парень с гитарой“. Певец поблагодарил зрителей за то, что они пришли, несмотря на дождь», — передает корреспондент агентства с площади Нефтяников.

В Нижневартовске (ХМАО) на концерте посвященном празднованию Дня строителя выступил певец Игорь Саруханов. Легендарный рокер сыграл свои хиты на главной городской площади, несмотря на холодную погоду и дождь, передает корреспондент URA.RU. «Саруханов спел свои старые и новые песни, а концерт начал с хита „Парень с гитарой“. Певец поблагодарил зрителей за то, что они пришли, несмотря на дождь», — передает корреспондент агентства с площади Нефтяников.