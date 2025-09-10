Из Перми в Дубай могут запустить прямые авиарейсы

Власти Пермского края ведут переговоры с авиакомпанией об открытии рейсов в ОАЭ
Прямые рейсы из Перми в ОАЭ может запустить авиакомпания FlyDubai. Сейчас краевые власти ведут переговоры с авиаперевозчиком.
«Перевозчик просчитывает необходимый уровень загрузки бортов на маршруте», — пишет Business Class со ссылкой на министерство транспорта Пермского края. О возможном запуске рейсов в Дубай заговорили в марте 2025 года.
Ранее URA.RU рассказывало, что власти Пермского края изучают перспективу организации прямых авиарейсов из Перми в Пекин и Санью. Переговоры ведутся с тремя авиаперевозчиками.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!