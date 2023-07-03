03 июля 2023

В Перми произошел пожар в расселенном бараке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на складах. Екатеринбург, тушение огня, сотрудник мчс, проливка, пожарный
Пожар был потушен в течении нескольких минут Фото:

В Кировском районе Перми произошел пожар в двухэтажном расселенном доме. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что происходит горение внутри здания на площади 20 квадратных метров.

«4 июля 2023 года в 08:51 поступило сообщение о пожаре в нежилом доме на улице Адмирала Ушакова в Перми. К месту вызова незамедлительно направлены силы и средства от МЧС России в количестве 19 человек личного состава и 4 единиц техники», — сообщили в пермском ГУ МЧС.

Пожар был потушен в течение нескольких минут. Погибших и травмированных нет, причины происшествия устанавливаются.

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В Кировском районе Перми произошел пожар в двухэтажном расселенном доме. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что происходит горение внутри здания на площади 20 квадратных метров. «4 июля 2023 года в 08:51 поступило сообщение о пожаре в нежилом доме на улице Адмирала Ушакова в Перми. К месту вызова незамедлительно направлены силы и средства от МЧС России в количестве 19 человек личного состава и 4 единиц техники», — сообщили в пермском ГУ МЧС. Пожар был потушен в течение нескольких минут. Погибших и травмированных нет, причины происшествия устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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