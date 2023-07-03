Пожар был потушен в течении нескольких минут
В Кировском районе Перми произошел пожар в двухэтажном расселенном доме. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что происходит горение внутри здания на площади 20 квадратных метров.
«4 июля 2023 года в 08:51 поступило сообщение о пожаре в нежилом доме на улице Адмирала Ушакова в Перми. К месту вызова незамедлительно направлены силы и средства от МЧС России в количестве 19 человек личного состава и 4 единиц техники», — сообщили в пермском ГУ МЧС.
Пожар был потушен в течение нескольких минут. Погибших и травмированных нет, причины происшествия устанавливаются.
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