В Перми произошел пожар в расселенном бараке. Видео

04 июля 2023 в 10:41 Размер текста - 17 +

Пожар был потушен в течении нескольких минут Фото: Московец Илья © URA.RU В Кировском районе Перми произошел пожар в двухэтажном расселенном доме. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что происходит горение внутри здания на площади 20 квадратных метров. «4 июля 2023 года в 08:51 поступило сообщение о пожаре в нежилом доме на улице Адмирала Ушакова в Перми. К месту вызова незамедлительно направлены силы и средства от МЧС России в количестве 19 человек личного состава и 4 единиц техники», — сообщили в пермском ГУ МЧС. Пожар был потушен в течение нескольких минут. Погибших и травмированных нет, причины происшествия устанавливаются.

В Кировском районе Перми произошел пожар в двухэтажном расселенном доме. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что происходит горение внутри здания на площади 20 квадратных метров. «4 июля 2023 года в 08:51 поступило сообщение о пожаре в нежилом доме на улице Адмирала Ушакова в Перми. К месту вызова незамедлительно направлены силы и средства от МЧС России в количестве 19 человек личного состава и 4 единиц техники», — сообщили в пермском ГУ МЧС. Пожар был потушен в течение нескольких минут. Погибших и травмированных нет, причины происшествия устанавливаются.