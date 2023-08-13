В Златоусте задержали мужчину, сбросившего в овраг труп

14 августа 2023 в 12:43 Размер текста - 17 +

Подозреваемого задержали на следующий день после того, как нашли убитого Фото: Илья Московец © URA.RU В Златоусте Челябинской области мужчина, найденный в овраге устья реки Чувашка, оказался убит в ходе ссоры. Подозреваемого в убийстве задержали, сообщили URA.RU источники в силовых структурах. «Мужчина, которого извлекли из оврага реки Чувашка, оказался убитым. На теле, голове и лице обнаружили множество травм. По подозрению в убийстве уже задержали 38-летнего жителя Златоуста», — уточнили URA.RU источники. По данным URA.RU убийство произошло в ходе ссоры. Подозреваемый уже привлекался к наказанию за грабеж, разбой и причинение тяжкого вреда здоровью. Он был поставлен на учет в полиции до июля 2029 года. Сейчас возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности). URA.RU обратилось в пресс-службу СКР по Челябинской области. Там обещали уточнить информацию. Труп мужчины нашли 12 августа. В поисково-спасательном отряде URA.RU сообщили, что погибшего обнаружили прохожие. Они вызвали скорую, но помочь уже было нельзя. Спасатели извлекли мужчину с помощью альпинистского снаряжения и передали полиции.

В Златоусте Челябинской области мужчина, найденный в овраге устья реки Чувашка, оказался убит в ходе ссоры. Подозреваемого в убийстве задержали, сообщили URA.RU источники в силовых структурах. «Мужчина, которого извлекли из оврага реки Чувашка, оказался убитым. На теле, голове и лице обнаружили множество травм. По подозрению в убийстве уже задержали 38-летнего жителя Златоуста», — уточнили URA.RU источники. По данным URA.RU убийство произошло в ходе ссоры. Подозреваемый уже привлекался к наказанию за грабеж, разбой и причинение тяжкого вреда здоровью. Он был поставлен на учет в полиции до июля 2029 года. Сейчас возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности). URA.RU обратилось в пресс-службу СКР по Челябинской области. Там обещали уточнить информацию. Труп мужчины нашли 12 августа. В поисково-спасательном отряде URA.RU сообщили, что погибшего обнаружили прохожие. Они вызвали скорую, но помочь уже было нельзя. Спасатели извлекли мужчину с помощью альпинистского снаряжения и передали полиции.