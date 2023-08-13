13 августа 2023

В Златоусте задержали мужчину, сбросившего в овраг труп

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, суд, наручники, конвой
Подозреваемого задержали на следующий день после того, как нашли убитого Фото:

В Златоусте Челябинской области мужчина, найденный в овраге устья реки Чувашка, оказался убит в ходе ссоры. Подозреваемого в убийстве задержали, сообщили URA.RU источники в силовых структурах.

«Мужчина, которого извлекли из оврага реки Чувашка, оказался убитым. На теле, голове и лице обнаружили множество травм. По подозрению в убийстве уже задержали 38-летнего жителя Златоуста», — уточнили URA.RU источники.

По данным URA.RU убийство произошло в ходе ссоры. Подозреваемый уже привлекался к наказанию за грабеж, разбой и причинение тяжкого вреда здоровью. Он был поставлен на учет в полиции до июля 2029 года. Сейчас возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности).

URA.RU обратилось в пресс-службу СКР по Челябинской области. Там обещали уточнить информацию.

Труп мужчины нашли 12 августа. В поисково-спасательном отряде URA.RU сообщили, что погибшего обнаружили прохожие. Они вызвали скорую, но помочь уже было нельзя. Спасатели извлекли мужчину с помощью альпинистского снаряжения и передали полиции.

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В Златоусте Челябинской области мужчина, найденный в овраге устья реки Чувашка, оказался убит в ходе ссоры. Подозреваемого в убийстве задержали, сообщили URA.RU источники в силовых структурах. «Мужчина, которого извлекли из оврага реки Чувашка, оказался убитым. На теле, голове и лице обнаружили множество травм. По подозрению в убийстве уже задержали 38-летнего жителя Златоуста», — уточнили URA.RU источники. По данным URA.RU убийство произошло в ходе ссоры. Подозреваемый уже привлекался к наказанию за грабеж, разбой и причинение тяжкого вреда здоровью. Он был поставлен на учет в полиции до июля 2029 года. Сейчас возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности). URA.RU обратилось в пресс-службу СКР по Челябинской области. Там обещали уточнить информацию. Труп мужчины нашли 12 августа. В поисково-спасательном отряде URA.RU сообщили, что погибшего обнаружили прохожие. Они вызвали скорую, но помочь уже было нельзя. Спасатели извлекли мужчину с помощью альпинистского снаряжения и передали полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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