В центре Златоуста в овраге нашли утопленника

Погибшего нашли в небольшом овраге устья реки Чувашка
В овраге устья реки Чувашка вблизи центра Златоуста (Челябинская область) нашли утопленника. Об этом URA.RU сообщили в Поисково-спасательной службе (ПСС) региона.
«Практически в центре города в небольшом овраге устья реки Чувашка прохожие заметили неподвижно лежащего человека. Пострадавшему вызвали скорую, но помочь ему уже никто не мог», — рассказали в ПСС.
Из оврага по ул. Карла Маркса труп мужчины вытащили при помощи альпинистского снаряжения. Тело передали сотрудникам полиции. Начато расследование обстоятельств произошедшего.
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