13 августа 2023
12 августа 2023

В центре Златоуста в овраге нашли утопленника

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляжи и места для купания города Кургана, спасательный круг, причал
Погибшего нашли в небольшом овраге устья реки Чувашка Фото:

В овраге устья реки Чувашка вблизи центра Златоуста (Челябинская область) нашли утопленника. Об этом URA.RU сообщили в Поисково-спасательной службе (ПСС) региона.

«Практически в центре города в небольшом овраге устья реки Чувашка прохожие заметили неподвижно лежащего человека. Пострадавшему вызвали скорую, но помочь ему уже никто не мог», — рассказали в ПСС.

Из оврага по ул. Карла Маркса труп мужчины вытащили при помощи альпинистского снаряжения. Тело передали сотрудникам полиции. Начато расследование обстоятельств произошедшего.

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В овраге устья реки Чувашка вблизи центра Златоуста (Челябинская область) нашли утопленника. Об этом URA.RU сообщили в Поисково-спасательной службе (ПСС) региона. «Практически в центре города в небольшом овраге устья реки Чувашка прохожие заметили неподвижно лежащего человека. Пострадавшему вызвали скорую, но помочь ему уже никто не мог», — рассказали в ПСС. Из оврага по ул. Карла Маркса труп мужчины вытащили при помощи альпинистского снаряжения. Тело передали сотрудникам полиции. Начато расследование обстоятельств произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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