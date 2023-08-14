Строители молодежного центра в Ханты-Мансийске ведут тяжбу из-за 50 млн рублей

Строительные компании, которые занимались возведением нового молодежного центра в Ханты-Мансийске: ПСК «ХМС» и «Квартал» — судятся из-за 50 млн рублей. В документах арбитражного суда указано, что заказчика не устроило качество выполненных по договору работ.
«Проектно-строительная компания „Ханты-Мансийскстрой“ (ПСК „ХМС“) подала в арбитражный суд исковое заявление к ООО „Квартал“ о ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда. Сумма исковых требований — 42 830 583,47 руб», — указано в документах суда.
ПСК «ХМС» и «Квартал» работали на строительстве нового молодежного центра в Ханты-Мансийске. На реализацию проекта власти ХМАО потратили почти 900 млн рублей.
Агентство направило в строительные компании запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответы не поступили.
Ранее URА.RU писало, что в суд поступили заявления от кредиторов бывшего застройщика главного долгостроя ХМАО. Сумма требований по шести искам превысила миллиард рублей.
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