14 августа 2023

Строители молодежного центра в Ханты-Мансийске ведут тяжбу из-за 50 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительная компания из ХМАО подала в суд на подрядчика Фото:

Строительные компании, которые занимались возведением нового молодежного центра в Ханты-Мансийске: ПСК «ХМС» и «Квартал» — судятся из-за 50 млн рублей. В документах арбитражного суда указано, что заказчика не устроило качество выполненных по договору работ.

«Проектно-строительная компания „Ханты-Мансийскстрой“ (ПСК „ХМС“) подала в арбитражный суд исковое заявление к ООО „Квартал“ о ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда. Сумма исковых требований — 42 830 583,47 руб», — указано в документах суда.

ПСК «ХМС» и «Квартал» работали на строительстве нового молодежного центра в Ханты-Мансийске. На реализацию проекта власти ХМАО потратили почти 900 млн рублей.

Агентство направило в строительные компании запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответы не поступили.

Ранее URА.RU писало, что в суд поступили заявления от кредиторов бывшего застройщика главного долгостроя ХМАО. Сумма требований по шести искам превысила миллиард рублей.

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Строительные компании, которые занимались возведением нового молодежного центра в Ханты-Мансийске: ПСК «ХМС» и «Квартал» — судятся из-за 50 млн рублей. В документах арбитражного суда указано, что заказчика не устроило качество выполненных по договору работ. «Проектно-строительная компания „Ханты-Мансийскстрой“ (ПСК „ХМС“) подала в арбитражный суд исковое заявление к ООО „Квартал“ о ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда. Сумма исковых требований — 42 830 583,47 руб», — указано в документах суда. ПСК «ХМС» и «Квартал» работали на строительстве нового молодежного центра в Ханты-Мансийске. На реализацию проекта власти ХМАО потратили почти 900 млн рублей. Агентство направило в строительные компании запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответы не поступили. Ранее URА.RU писало, что в суд поступили заявления от кредиторов бывшего застройщика главного долгостроя ХМАО. Сумма требований по шести искам превысила миллиард рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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