Строители молодежного центра в Ханты-Мансийске ведут тяжбу из-за 50 млн рублей

15 августа 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

Строительная компания из ХМАО подала в суд на подрядчика Фото: Сергей Русанов © URA.RU Строительные компании, которые занимались возведением нового молодежного центра в Ханты-Мансийске: ПСК «ХМС» и «Квартал» — судятся из-за 50 млн рублей. В документах арбитражного суда указано, что заказчика не устроило качество выполненных по договору работ. «Проектно-строительная компания „Ханты-Мансийскстрой“ (ПСК „ХМС“) подала в арбитражный суд исковое заявление к ООО „Квартал“ о ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда. Сумма исковых требований — 42 830 583,47 руб», — указано в документах суда. ПСК «ХМС» и «Квартал» работали на строительстве нового молодежного центра в Ханты-Мансийске. На реализацию проекта власти ХМАО потратили почти 900 млн рублей. Агентство направило в строительные компании запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответы не поступили. Ранее URА.RU писало, что в суд поступили заявления от кредиторов бывшего застройщика главного долгостроя ХМАО. Сумма требований по шести искам превысила миллиард рублей.

Строительные компании, которые занимались возведением нового молодежного центра в Ханты-Мансийске: ПСК «ХМС» и «Квартал» — судятся из-за 50 млн рублей. В документах арбитражного суда указано, что заказчика не устроило качество выполненных по договору работ. «Проектно-строительная компания „Ханты-Мансийскстрой“ (ПСК „ХМС“) подала в арбитражный суд исковое заявление к ООО „Квартал“ о ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда. Сумма исковых требований — 42 830 583,47 руб», — указано в документах суда. ПСК «ХМС» и «Квартал» работали на строительстве нового молодежного центра в Ханты-Мансийске. На реализацию проекта власти ХМАО потратили почти 900 млн рублей. Агентство направило в строительные компании запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответы не поступили. Ранее URА.RU писало, что в суд поступили заявления от кредиторов бывшего застройщика главного долгостроя ХМАО. Сумма требований по шести искам превысила миллиард рублей.