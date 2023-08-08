Жители ХМАО избавляются от залежей ягод по сниженным ценам

В Ханты-Мансийском автономном округе продавцы ягод массово снижают цены. Югорчане стали распродавать залежи товара на 10-15% дешевле. Ситуацию URA.RU обсудило с самими продавцами.
«Да, действительно снизились цены. Примерно на 10% дешевле все ягоды продаем», — прокомментировал журналисту агентства продавец Руслан из Сургута.
По словам предпринимателей, цены снижают из-за большого количества товара на рынке и крупного урожая в этом году. Только за последнюю неделю на «Авито» появилось более сотни объявлений о продаже ягод в ХМАО. Югорчане распродают клюкву, чернику, бруснику и голубика, а цены на начинаются с 200 рублей за литр. «Примерно по 10% сейчас скидывают, но когда ягода закончится, опять цена вернется», — добавляет продавец Владимир.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Нефтеюганске продавцов ягод уличили в обмане. Жительница города пожаловалась на предпринимателей, которые торговали ягодами с машины.
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