08 августа 2023

Жители ХМАО избавляются от залежей ягод по сниженным ценам

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские рынки. Курган, торговля, ягоды, рынок
Предприниматели снижают цены на ягоды Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе продавцы ягод массово снижают цены. Югорчане стали распродавать залежи товара на 10-15% дешевле. Ситуацию URA.RU обсудило с самими продавцами.

«Да, действительно снизились цены. Примерно на 10% дешевле все ягоды продаем», — прокомментировал журналисту агентства продавец Руслан из Сургута.

По словам предпринимателей, цены снижают из-за большого количества товара на рынке и крупного урожая в этом году. Только за последнюю неделю на «Авито» появилось более сотни объявлений о продаже ягод в ХМАО. Югорчане распродают клюкву, чернику, бруснику и голубика, а цены на начинаются с 200 рублей за литр. «Примерно по 10% сейчас скидывают, но когда ягода закончится, опять цена вернется», — добавляет продавец Владимир.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нефтеюганске продавцов ягод уличили в обмане. Жительница города пожаловалась на предпринимателей, которые торговали ягодами с машины.

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В Ханты-Мансийском автономном округе продавцы ягод массово снижают цены. Югорчане стали распродавать залежи товара на 10-15% дешевле. Ситуацию URA.RU обсудило с самими продавцами. «Да, действительно снизились цены. Примерно на 10% дешевле все ягоды продаем», — прокомментировал журналисту агентства продавец Руслан из Сургута. По словам предпринимателей, цены снижают из-за большого количества товара на рынке и крупного урожая в этом году. Только за последнюю неделю на «Авито» появилось более сотни объявлений о продаже ягод в ХМАО. Югорчане распродают клюкву, чернику, бруснику и голубика, а цены на начинаются с 200 рублей за литр. «Примерно по 10% сейчас скидывают, но когда ягода закончится, опять цена вернется», — добавляет продавец Владимир. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нефтеюганске продавцов ягод уличили в обмане. Жительница города пожаловалась на предпринимателей, которые торговали ягодами с машины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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