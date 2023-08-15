Украина выдает шуточную работу российского художника за правду

В минпромторге ДНР опровергли информацию о высоких ценах на хлеб
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Покупатели в ТЦ. Курган, торговый центр, покупатели, хлеб, магазин, супермаркет, продукты питания
Средняя цена на пшеничный хлеб в Мариуполе не превышает 57 рублей Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

В украинских telegram-каналах начали распространять информацию о том, что хлеб в магазинах Мариуполя теперь якобы можно взять в кредит из-за резко выросших цен. Хлеб якобы продают за 143 рубля. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков, в министерстве промышленности и торговли ДНР заявили, что эта информация не соответствует действительности.

«Это, конечно же, неправда. У нас на прилавках нет хлеба за 150 рублей, а в кредит тем более», — заявили в минпромторге. 8 августа на сайте министерства также был опубликован мониторинг среднего уровня цен социально значимых товаров. Там указано, что в Мариуполе средняя цена за пшеничный хлеб не превышает 57 рублей.

Шуточная информация, которую распространяют украинские паблики, является частью проекта российского художника Льва Переулкова из Татарстана, а фото входит в выпущенный в 2019 году творческий проект о выдуманном магазине «Потерпи». На прилавках выдуманного магазина можно было найти яйца поштучно, нарезной батон в кредит без переплат и гречку по 200 рублей за килограмм.

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В украинских telegram-каналах начали распространять информацию о том, что хлеб в магазинах Мариуполя теперь якобы можно взять в кредит из-за резко выросших цен. Хлеб якобы продают за 143 рубля. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков, в министерстве промышленности и торговли ДНР заявили, что эта информация не соответствует действительности. «Это, конечно же, неправда. У нас на прилавках нет хлеба за 150 рублей, а в кредит тем более», — заявили в минпромторге. 8 августа на сайте министерства также был опубликован мониторинг среднего уровня цен социально значимых товаров. Там указано, что в Мариуполе средняя цена за пшеничный хлеб не превышает 57 рублей. Шуточная информация, которую распространяют украинские паблики, является частью проекта российского художника Льва Переулкова из Татарстана, а фото входит в выпущенный в 2019 году творческий проект о выдуманном магазине «Потерпи». На прилавках выдуманного магазина можно было найти яйца поштучно, нарезной батон в кредит без переплат и гречку по 200 рублей за килограмм.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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