Украина выдает шуточную работу российского художника за правду

В минпромторге ДНР опровергли информацию о высоких ценах на хлеб

15 августа 2023 в 15:24 Размер текста - 17 +

Средняя цена на пшеничный хлеб в Мариуполе не превышает 57 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В украинских telegram-каналах начали распространять информацию о том, что хлеб в магазинах Мариуполя теперь якобы можно взять в кредит из-за резко выросших цен. Хлеб якобы продают за 143 рубля. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков, в министерстве промышленности и торговли ДНР заявили, что эта информация не соответствует действительности. «Это, конечно же, неправда. У нас на прилавках нет хлеба за 150 рублей, а в кредит тем более», — заявили в минпромторге. 8 августа на сайте министерства также был опубликован мониторинг среднего уровня цен социально значимых товаров. Там указано, что в Мариуполе средняя цена за пшеничный хлеб не превышает 57 рублей. Шуточная информация, которую распространяют украинские паблики, является частью проекта российского художника Льва Переулкова из Татарстана, а фото входит в выпущенный в 2019 году творческий проект о выдуманном магазине «Потерпи». На прилавках выдуманного магазина можно было найти яйца поштучно, нарезной батон в кредит без переплат и гречку по 200 рублей за килограмм.

В украинских telegram-каналах начали распространять информацию о том, что хлеб в магазинах Мариуполя теперь якобы можно взять в кредит из-за резко выросших цен. Хлеб якобы продают за 143 рубля. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков, в министерстве промышленности и торговли ДНР заявили, что эта информация не соответствует действительности. «Это, конечно же, неправда. У нас на прилавках нет хлеба за 150 рублей, а в кредит тем более», — заявили в минпромторге. 8 августа на сайте министерства также был опубликован мониторинг среднего уровня цен социально значимых товаров. Там указано, что в Мариуполе средняя цена за пшеничный хлеб не превышает 57 рублей. Шуточная информация, которую распространяют украинские паблики, является частью проекта российского художника Льва Переулкова из Татарстана, а фото входит в выпущенный в 2019 году творческий проект о выдуманном магазине «Потерпи». На прилавках выдуманного магазина можно было найти яйца поштучно, нарезной батон в кредит без переплат и гречку по 200 рублей за килограмм.