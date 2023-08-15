15 августа 2023

Активность физлиц на рынке акций Мосбиржи рекордно выросла на фоне решения ЦБ

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
Центробанк РФ допускает очередное резкое повышение ключевой ставки Фото:

На рынке акций Московской биржи активность в понедельник 14 августа стала рекордной за всю историю биржевых торгов. Сделки совершали около 1,5 млн человек, говорится в сообщении на сайте торговой площадки.

«Объем торгов с акциями 14 августа составил 240 млрд рублей. Доля физических лиц в общем объеме торгов составила 84%, доля квалифицированных инвесторов — 66,5%», — отмечается на сайте торговой площадки.

В пятерку регионов России по объемам торгов вошли Москва (22,5%), Московская область (12,5%), Санкт-Петербург (5,4%), Воронежская область (3,8%), Ростовская область (2,8%).

В понедельник Центробанк РФ сообщил о внеочередном заседании по ключевой ставке. Это привело к росту курса рубля. Индекс Мосбиржи обновил полуторагодовой максимум в 3225,78 пунктов, а затем упал до 3131 пункта.

Ранее Центробанк (ЦБ) допустил очередное резкое повышение ключевой ставки. Это произойдет в случае проинфляционных рисков, подчеркнули в Банке России. До этого ставка была поднята до 12%. Эксперт Андрей Кочетков, комментируя решение Банка России о резком повышении ключевой ставки, заявил, что риски дальнейшего ослабления российской национальной валюты уже не столь высокие. Но ключевая ставка в России, скорее всего, повысится еще. Об этом пишет MK.RU.

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На рынке акций Московской биржи активность в понедельник 14 августа стала рекордной за всю историю биржевых торгов. Сделки совершали около 1,5 млн человек, говорится в сообщении на сайте торговой площадки. «Объем торгов с акциями 14 августа составил 240 млрд рублей. Доля физических лиц в общем объеме торгов составила 84%, доля квалифицированных инвесторов — 66,5%», — отмечается на сайте торговой площадки. В пятерку регионов России по объемам торгов вошли Москва (22,5%), Московская область (12,5%), Санкт-Петербург (5,4%), Воронежская область (3,8%), Ростовская область (2,8%). В понедельник Центробанк РФ сообщил о внеочередном заседании по ключевой ставке. Это привело к росту курса рубля. Индекс Мосбиржи обновил полуторагодовой максимум в 3225,78 пунктов, а затем упал до 3131 пункта. Ранее Центробанк (ЦБ) допустил очередное резкое повышение ключевой ставки. Это произойдет в случае проинфляционных рисков, подчеркнули в Банке России. До этого ставка была поднята до 12%. Эксперт Андрей Кочетков, комментируя решение Банка России о резком повышении ключевой ставки, заявил, что риски дальнейшего ослабления российской национальной валюты уже не столь высокие. Но ключевая ставка в России, скорее всего, повысится еще. Об этом пишет MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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