Активность физлиц на рынке акций Мосбиржи рекордно выросла на фоне решения ЦБ

15 августа 2023 в 23:21 Размер текста - 17 +

Центробанк РФ допускает очередное резкое повышение ключевой ставки Фото: Владимир Андреев © URA.RU На рынке акций Московской биржи активность в понедельник 14 августа стала рекордной за всю историю биржевых торгов. Сделки совершали около 1,5 млн человек, говорится в сообщении на сайте торговой площадки. «Объем торгов с акциями 14 августа составил 240 млрд рублей. Доля физических лиц в общем объеме торгов составила 84%, доля квалифицированных инвесторов — 66,5%», — отмечается на сайте торговой площадки. В пятерку регионов России по объемам торгов вошли Москва (22,5%), Московская область (12,5%), Санкт-Петербург (5,4%), Воронежская область (3,8%), Ростовская область (2,8%). В понедельник Центробанк РФ сообщил о внеочередном заседании по ключевой ставке. Это привело к росту курса рубля. Индекс Мосбиржи обновил полуторагодовой максимум в 3225,78 пунктов, а затем упал до 3131 пункта. Ранее Центробанк (ЦБ) допустил очередное резкое повышение ключевой ставки. Это произойдет в случае проинфляционных рисков, подчеркнули в Банке России. До этого ставка была поднята до 12%. Эксперт Андрей Кочетков, комментируя решение Банка России о резком повышении ключевой ставки, заявил, что риски дальнейшего ослабления российской национальной валюты уже не столь высокие. Но ключевая ставка в России, скорее всего, повысится еще. Об этом пишет MK.RU .

На рынке акций Московской биржи активность в понедельник 14 августа стала рекордной за всю историю биржевых торгов. Сделки совершали около 1,5 млн человек, говорится в сообщении на сайте торговой площадки. «Объем торгов с акциями 14 августа составил 240 млрд рублей. Доля физических лиц в общем объеме торгов составила 84%, доля квалифицированных инвесторов — 66,5%», — отмечается на сайте торговой площадки. В пятерку регионов России по объемам торгов вошли Москва (22,5%), Московская область (12,5%), Санкт-Петербург (5,4%), Воронежская область (3,8%), Ростовская область (2,8%). В понедельник Центробанк РФ сообщил о внеочередном заседании по ключевой ставке. Это привело к росту курса рубля. Индекс Мосбиржи обновил полуторагодовой максимум в 3225,78 пунктов, а затем упал до 3131 пункта. Ранее Центробанк (ЦБ) допустил очередное резкое повышение ключевой ставки. Это произойдет в случае проинфляционных рисков, подчеркнули в Банке России. До этого ставка была поднята до 12%. Эксперт Андрей Кочетков, комментируя решение Банка России о резком повышении ключевой ставки, заявил, что риски дальнейшего ослабления российской национальной валюты уже не столь высокие. Но ключевая ставка в России, скорее всего, повысится еще. Об этом пишет MK.RU.