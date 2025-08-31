Еще одного подозреваемого в госизмене арестовали в Москве

Суд Москвы арестовал второго за неделю подозреваемого в госизмене
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Житель Ярославской области передавал ВСУ данные об инфраструктуре
Житель Ярославской области передавал ВСУ данные об инфраструктуре Фото:

В Москве арестован второй за неделю подозреваемый в государственной измене. Информация об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Олега Гранникова опубликована в электронной базе данных Мещанского районного суда Москвы.

«Суд удовлетворил ходатайство следственного органа и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гранникова О. С., обвиняемого по ст. 275 УК РФ», — отмечается в сообщении Мещанского суда. Статья предусматривает ответственность за государственную измену, максимальное наказание по которой — пожизненное лишение свободы.

Ранее «Царьград» сообщал о задержании по статье о госизмене жителей Рыбинска и Ярославля. Мужчины передавали ВСУ данные о критической инфраструктуре.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве арестован второй за неделю подозреваемый в государственной измене. Информация об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Олега Гранникова опубликована в электронной базе данных Мещанского районного суда Москвы. «Суд удовлетворил ходатайство следственного органа и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гранникова О. С., обвиняемого по ст. 275 УК РФ», — отмечается в сообщении Мещанского суда. Статья предусматривает ответственность за государственную измену, максимальное наказание по которой — пожизненное лишение свободы. Ранее «Царьград» сообщал о задержании по статье о госизмене жителей Рыбинска и Ярославля. Мужчины передавали ВСУ данные о критической инфраструктуре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...