Еще одного подозреваемого в госизмене арестовали в Москве

В Москве арестован второй за неделю подозреваемый в государственной измене. Информация об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Олега Гранникова опубликована в электронной базе данных Мещанского районного суда Москвы.
«Суд удовлетворил ходатайство следственного органа и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гранникова О. С., обвиняемого по ст. 275 УК РФ», — отмечается в сообщении Мещанского суда. Статья предусматривает ответственность за государственную измену, максимальное наказание по которой — пожизненное лишение свободы.
Ранее «Царьград» сообщал о задержании по статье о госизмене жителей Рыбинска и Ярославля. Мужчины передавали ВСУ данные о критической инфраструктуре.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.