Адвокат предупредил о праве МВД проверять соцсети всех россиян

16 августа 2023 в 16:56 Размер текста - 17 +

Подозрительные действия россиян могут стать причиной проверки их удаленных данных, отметил Алексей Станкевич Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Разработанные поправки МВД о возможности получения удаленного доступа к данным серверов, гаджетов и соцсетей граждан могут коснуться всех россиян. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член Адвокатской палаты Москвы, партнер юридической фирмы Orchards Алексей Станкевич. «Оперативно-розыскные мероприятия проводят в отношении неограниченного числа лиц. Туда попадают все граждане. Поэтому если кто-то оказывается в поле зрения силовых структур, соответственно, в отношении него принимается решение о проведении этих мероприятий. Наделенные инструментарием силовики будут иметь право на беспрепятственный доступ, в том числе не только к каким-то гаджетам, но и к серверам, к облачным хранилищам. Все эти мероприятия направлены на то, чтобы скрытно установить наличие либо отсутствие признаков, следов планируемого или уже совершаемого противоправного деяния, поэтому человек не будет владеть информацией, что в отношении него будут работать спецслужбы. Другой вопрос, как они будут это делать. Большое количество информационных каналов находится за границей. Этот момент пока не охвачен. То, что в России, соответственно, будет охвачено всей этой историей», — объяснил Алексей Станкевич. По словам адвоката, под проверку могут попасть все, кто как-то нарушил закон РФ. «Количество составов, по которым в отношении гражданина могут начаться оперативно-розыскные мероприятия, описаны в особенной части Уголовного кодекса. Любой противоправный поступок, который планируется либо уже совершается, является поводом. Это могут быть какие-то посты и так далее, если, допустим, человек нарушает законы о дискредитации вооруженных сил РФ. Сейчас практика такая есть. Людей привлекают за удаленные посты, за посты, которые были опубликованы, когда и поправок этих не было в законе», — подчеркнул Станкевич. При этом собеседник агентства добавил, что поправки не нарушают Конституцию РФ о неприкосновенности частной жизни. «Тут противоречий нет [с Конституцией] по той причине, что специальные органы охраны правопорядка наделены ведомственными федеральными законами, определенными полномочиями, в том числе, по фактическому нарушению конституционных прав. То есть делается это не во зло, а с благими намерениями, дабы охранять правопорядок. Поправки вносятся для расширения инструментария силовых структур по расследованию участившихся преступлений, которые совершаются с использованием информационных технологий. Все эти мошенники, которые просят, что-то куда-то перевести, сообщить какие-то данные и прочее. Закон „Об оперативно-розыскной деятельности“ 1995-го года, и периодически в него вносят изменения. Но то, что касается современных видов преступлений, телекоммуникационной сети интернет, VPN-сервисов и прочего, — этот момент пока был не охвачен», — отметил он. МВД РФ разработало поправки к закону «Об оперативно-розыскной деятельности». Изменения дадут возможность силовикам до судебного предписания получить удаленный доступ к данным из дата-центров, облачных хранилищ, от операторов связи и устройств граждан. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Разработанные поправки МВД о возможности получения удаленного доступа к данным серверов, гаджетов и соцсетей граждан могут коснуться всех россиян. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член Адвокатской палаты Москвы, партнер юридической фирмы Orchards Алексей Станкевич. «Оперативно-розыскные мероприятия проводят в отношении неограниченного числа лиц. Туда попадают все граждане. Поэтому если кто-то оказывается в поле зрения силовых структур, соответственно, в отношении него принимается решение о проведении этих мероприятий. Наделенные инструментарием силовики будут иметь право на беспрепятственный доступ, в том числе не только к каким-то гаджетам, но и к серверам, к облачным хранилищам. Все эти мероприятия направлены на то, чтобы скрытно установить наличие либо отсутствие признаков, следов планируемого или уже совершаемого противоправного деяния, поэтому человек не будет владеть информацией, что в отношении него будут работать спецслужбы. Другой вопрос, как они будут это делать. Большое количество информационных каналов находится за границей. Этот момент пока не охвачен. То, что в России, соответственно, будет охвачено всей этой историей», — объяснил Алексей Станкевич. По словам адвоката, под проверку могут попасть все, кто как-то нарушил закон РФ. «Количество составов, по которым в отношении гражданина могут начаться оперативно-розыскные мероприятия, описаны в особенной части Уголовного кодекса. Любой противоправный поступок, который планируется либо уже совершается, является поводом. Это могут быть какие-то посты и так далее, если, допустим, человек нарушает законы о дискредитации вооруженных сил РФ. Сейчас практика такая есть. Людей привлекают за удаленные посты, за посты, которые были опубликованы, когда и поправок этих не было в законе», — подчеркнул Станкевич. При этом собеседник агентства добавил, что поправки не нарушают Конституцию РФ о неприкосновенности частной жизни. «Тут противоречий нет [с Конституцией] по той причине, что специальные органы охраны правопорядка наделены ведомственными федеральными законами, определенными полномочиями, в том числе, по фактическому нарушению конституционных прав. То есть делается это не во зло, а с благими намерениями, дабы охранять правопорядок. Поправки вносятся для расширения инструментария силовых структур по расследованию участившихся преступлений, которые совершаются с использованием информационных технологий. Все эти мошенники, которые просят, что-то куда-то перевести, сообщить какие-то данные и прочее. Закон „Об оперативно-розыскной деятельности“ 1995-го года, и периодически в него вносят изменения. Но то, что касается современных видов преступлений, телекоммуникационной сети интернет, VPN-сервисов и прочего, — этот момент пока был не охвачен», — отметил он. МВД РФ разработало поправки к закону «Об оперативно-розыскной деятельности». Изменения дадут возможность силовикам до судебного предписания получить удаленный доступ к данным из дата-центров, облачных хранилищ, от операторов связи и устройств граждан.