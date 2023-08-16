16 августа 2023
15 августа 2023

Мэр из ХМАО помог семье участника СВО собрать детей в школу

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьный базар. Разное. Курган, школьная ярмарка, школьный базар, школьная канцелярия
Наборы приобретены Закирзяновым в рамках акции «Собери ребенка в школу» Фото:

Глава Урая (ХМАО) Тимур Закирзянов в рамках акции «Собери ребенка в школу» купил необходимые канцелярские принадлежности для троих детей участника СВО. Об этом мэр рассказал в соцсети.

«Обязательно поддерживаю благотворительную акцию „Собери ребенка в школу“. Сегодня заехал в магазин канцтоваров, закупил все по списку для детей из семьи участника СВО. Папа с ноября служит Родине. Трое деток — Анна, Александр, Агата. Школьникам вручил наборы канцелярских принадлежностей», — сообщил Закирзянов в своем telegram-канале.

Глава Урая обратился к руководителям предприятий и учреждений, а также к неравнодушным урайцам с просьбой поучаствовать в акции. Продлится она до 25 августа.

Ранее партия «Единая Россия» организовала несколько тысяч пунктов сбора, благодаря которым 55 тысяч детей по всей стране получили школьные принадлежности. В акции участвуют дети бойцов спецоперации, дети из новых регионов, а также дети из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей.

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Глава Урая (ХМАО) Тимур Закирзянов в рамках акции «Собери ребенка в школу» купил необходимые канцелярские принадлежности для троих детей участника СВО. Об этом мэр рассказал в соцсети. «Обязательно поддерживаю благотворительную акцию „Собери ребенка в школу“. Сегодня заехал в магазин канцтоваров, закупил все по списку для детей из семьи участника СВО. Папа с ноября служит Родине. Трое деток — Анна, Александр, Агата. Школьникам вручил наборы канцелярских принадлежностей», — сообщил Закирзянов в своем telegram-канале. Глава Урая обратился к руководителям предприятий и учреждений, а также к неравнодушным урайцам с просьбой поучаствовать в акции. Продлится она до 25 августа. Ранее партия «Единая Россия» организовала несколько тысяч пунктов сбора, благодаря которым 55 тысяч детей по всей стране получили школьные принадлежности. В акции участвуют дети бойцов спецоперации, дети из новых регионов, а также дети из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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