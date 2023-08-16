Мэр из ХМАО помог семье участника СВО собрать детей в школу 17 августа 2023 в 02:16 Размер текста - 17 + Наборы приобретены Закирзяновым в рамках акции «Собери ребенка в школу» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Урая (ХМАО) Тимур Закирзянов в рамках акции «Собери ребенка в школу» купил необходимые канцелярские принадлежности для троих детей участника СВО. Об этом мэр рассказал в соцсети. «Обязательно поддерживаю благотворительную акцию „Собери ребенка в школу“. Сегодня заехал в магазин канцтоваров, закупил все по списку для детей из семьи участника СВО. Папа с ноября служит Родине. Трое деток — Анна, Александр, Агата. Школьникам вручил наборы канцелярских принадлежностей», — сообщил Закирзянов в своем telegram-канале. Глава Урая обратился к руководителям предприятий и учреждений, а также к неравнодушным урайцам с просьбой поучаствовать в акции. Продлится она до 25 августа. Ранее партия «Единая Россия» организовала несколько тысяч пунктов сбора, благодаря которым 55 тысяч детей по всей стране получили школьные принадлежности. В акции участвуют дети бойцов спецоперации, дети из новых регионов, а также дети из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей. Глава Урая (ХМАО) Тимур Закирзянов в рамках акции «Собери ребенка в школу» купил необходимые канцелярские принадлежности для троих детей участника СВО. Об этом мэр рассказал в соцсети. «Обязательно поддерживаю благотворительную акцию „Собери ребенка в школу“. Сегодня заехал в магазин канцтоваров, закупил все по списку для детей из семьи участника СВО. Папа с ноября служит Родине. Трое деток — Анна, Александр, Агата. Школьникам вручил наборы канцелярских принадлежностей», — сообщил Закирзянов в своем telegram-канале. Глава Урая обратился к руководителям предприятий и учреждений, а также к неравнодушным урайцам с просьбой поучаствовать в акции. Продлится она до 25 августа. Ранее партия «Единая Россия» организовала несколько тысяч пунктов сбора, благодаря которым 55 тысяч детей по всей стране получили школьные принадлежности. В акции участвуют дети бойцов спецоперации, дети из новых регионов, а также дети из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям