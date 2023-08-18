Фура столкнулась с легковушкой на челябинской трассе

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Дорога, трасса. Челябинск, пешеходный переход, трасса, м5, асфальт, путь, дорога, автотранспорт
На М5 «Урал» в районе Сима введено реверсивное движение из-за ДТП (фото из архива) Фото:

В Челябинской области на трассе М5 «Урал» под Симом фура столкнулась с легковым автомобилем. Из-за ДТП введено реверсивное движение, сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области.

«На 1591-м километре автодороги Москва-Челябинск произошло ДТП с участием Lada Vesta и грузового Volvo. Оба транспортных средства получили механические повреждения», — сообщается в telegram-канале ведомства.

В аварии никто не пострадал. На участке трассы, где случилось ДТП, введено реверсивное движение.

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В Челябинской области на трассе М5 «Урал» под Симом фура столкнулась с легковым автомобилем. Из-за ДТП введено реверсивное движение, сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области. «На 1591-м километре автодороги Москва-Челябинск произошло ДТП с участием Lada Vesta и грузового Volvo. Оба транспортных средства получили механические повреждения», — сообщается в telegram-канале ведомства. В аварии никто не пострадал. На участке трассы, где случилось ДТП, введено реверсивное движение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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