Фура столкнулась с легковушкой на челябинской трассе

18 августа 2023 в 22:09 Размер текста - 17 +

На М5 «Урал» в районе Сима введено реверсивное движение из-за ДТП (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области на трассе М5 «Урал» под Симом фура столкнулась с легковым автомобилем. Из-за ДТП введено реверсивное движение, сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области. «На 1591-м километре автодороги Москва-Челябинск произошло ДТП с участием Lada Vesta и грузового Volvo. Оба транспортных средства получили механические повреждения», — сообщается в telegram-канале ведомства. В аварии никто не пострадал. На участке трассы, где случилось ДТП, введено реверсивное движение.

В Челябинской области на трассе М5 «Урал» под Симом фура столкнулась с легковым автомобилем. Из-за ДТП введено реверсивное движение, сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области. «На 1591-м километре автодороги Москва-Челябинск произошло ДТП с участием Lada Vesta и грузового Volvo. Оба транспортных средства получили механические повреждения», — сообщается в telegram-канале ведомства. В аварии никто не пострадал. На участке трассы, где случилось ДТП, введено реверсивное движение.