Пермские турагенты рассказали, как сэкономить до 40% на путевке за границу

Пермские турагенты: по программе раннего бронирования можно сэкономить до 40% от стоимости путевки

Выгоднее оплачивать всю сумму путевки сразу Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Если воспользоваться услугой раннего бронирования и полностью оплатить тур за несколько месяцев до вылета, можно сэкономить до 40% от стоимости путевки. В этом случае цена путешествия не увеличится, даже если курс валюты вырастет, сообщается в пресс-релизе пермской туристической компании PLANETA.TRAVEL.

«Оплатив 100% сразу, вы можете не переживать о колебаниях курсов валют. Любые изменения на валютном рынке на стоимость путевки уже не влияют. Кроме того, если вы покупаете путевки по программе раннего бронирования, вы экономите на покупке тура до 40% своих средств», — сказано в релизе.

Представители пермской турфирмы «Акапулько» также отметили, что цена путешествия за рубеж формируется в валюте. При бронировании можно оплатить стоимость тура полностью или внести предоплату в размере от 10% до 30%. Но во втором случае можно как сэкономить, так и переплатить. «Внося предоплату, вы не можете быть уверены, что оставшаяся часть будет стоить столько, на сколько вы рассчитывали. Остаток может вырасти или снизиться в зависимости от ситуации. Поэтому стратегии две: либо вносим сразу всю сумму, либо принимаем выжидательную позицию в надежде на снижение ценника. Никаких гарантий второй стратегии нет», — рассказали представители турагентства в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказало, что пермские турфирмы не прогнозируют снижение цен на отдых осенью. Летний сезон на зарубежных курортах продлится до октября.