«Известия»: после падения «Луны-25» Роскосмосу грозят кадровые перестановки

22 августа 2023 в 03:58 Размер текста - 17 +

Руководству Роскосмоса угрожают увольнения после падения «Луны-25» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Падение станции «Луна-25» грозит «Роскосмосу» кадровыми перестановками. Должностей могут лишиться ряд топ-менеджеров, из-за которых произошла нештатная ситуация на борту, а также ученые, инженеры и программисты. Об этом сообщил источник. «Еще до официальных выводов могут быть приняты решения о кадровых перестановках. Возможно, это коснется высокопоставленных функционеров», — цитируют мнение анонимного источника «Известия». К аналогичным выводам пришли еще два источника издания. Наиболее вероятными кандидатами для предстоящих кадровых перестановок называют первого заместителя гендиректора «Роскосмоса» Александра Иванова, который курировал техническую часть и выступал главой госкомиссии по запуску «Луны-25», визирующий протокол готовности станции. Кроме того, ответственность могут возложить на заместителя гендиректора по космическим комплексам и системам Роскосмоса Михаила Хайлова, а также инженеров и программисов, осуществляющих обслуживание запуска. Станция «Луна-25» была запущена в рамках космической программы, которую Россия возобновила после 50-летнего перерыва. Однако во время перехода на лунную орбиту объект разбился, упав в 42-километровый лунный кратер. Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов объяснял это тем, что в результате коррекции орбиты межпланетарной станции ее двигатель проработал 127 секунд вместо запланированных 84. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Падение станции «Луна-25» грозит «Роскосмосу» кадровыми перестановками. Должностей могут лишиться ряд топ-менеджеров, из-за которых произошла нештатная ситуация на борту, а также ученые, инженеры и программисты. Об этом сообщил источник. «Еще до официальных выводов могут быть приняты решения о кадровых перестановках. Возможно, это коснется высокопоставленных функционеров», — цитируют мнение анонимного источника «Известия». К аналогичным выводам пришли еще два источника издания. Наиболее вероятными кандидатами для предстоящих кадровых перестановок называют первого заместителя гендиректора «Роскосмоса» Александра Иванова, который курировал техническую часть и выступал главой госкомиссии по запуску «Луны-25», визирующий протокол готовности станции. Кроме того, ответственность могут возложить на заместителя гендиректора по космическим комплексам и системам Роскосмоса Михаила Хайлова, а также инженеров и программисов, осуществляющих обслуживание запуска. Станция «Луна-25» была запущена в рамках космической программы, которую Россия возобновила после 50-летнего перерыва. Однако во время перехода на лунную орбиту объект разбился, упав в 42-километровый лунный кратер. Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов объяснял это тем, что в результате коррекции орбиты межпланетарной станции ее двигатель проработал 127 секунд вместо запланированных 84.