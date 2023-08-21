21 августа 2023

«Известия»: после падения «Луны-25» Роскосмосу грозят кадровые перестановки

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Михаил Мишустин на НПО им. Лавочкина. Москва, сборка, спутник, инженер, наука, космонавтика, техник, сборочный цех, производство, сборщик, нпо лавочкина, луна-25
Руководству Роскосмоса угрожают увольнения после падения «Луны-25» Фото:

Падение станции «Луна-25» грозит «Роскосмосу» кадровыми перестановками. Должностей могут лишиться ряд топ-менеджеров, из-за которых произошла нештатная ситуация на борту, а также ученые, инженеры и программисты. Об этом сообщил источник.

«Еще до официальных выводов могут быть приняты решения о кадровых перестановках. Возможно, это коснется высокопоставленных функционеров», — цитируют мнение анонимного источника «Известия». К аналогичным выводам пришли еще два источника издания.

Наиболее вероятными кандидатами для предстоящих кадровых перестановок называют первого заместителя гендиректора «Роскосмоса» Александра Иванова, который курировал техническую часть и выступал главой госкомиссии по запуску «Луны-25», визирующий протокол готовности станции. Кроме того, ответственность могут возложить на заместителя гендиректора по космическим комплексам и системам Роскосмоса Михаила Хайлова, а также инженеров и программисов, осуществляющих обслуживание запуска.

Станция «Луна-25» была запущена в рамках космической программы, которую Россия возобновила после 50-летнего перерыва. Однако во время перехода на лунную орбиту объект разбился, упав в 42-километровый лунный кратер. Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов объяснял это тем, что в результате коррекции орбиты межпланетарной станции ее двигатель проработал 127 секунд вместо запланированных 84.

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Падение станции «Луна-25» грозит «Роскосмосу» кадровыми перестановками. Должностей могут лишиться ряд топ-менеджеров, из-за которых произошла нештатная ситуация на борту, а также ученые, инженеры и программисты. Об этом сообщил источник. «Еще до официальных выводов могут быть приняты решения о кадровых перестановках. Возможно, это коснется высокопоставленных функционеров», — цитируют мнение анонимного источника «Известия». К аналогичным выводам пришли еще два источника издания. Наиболее вероятными кандидатами для предстоящих кадровых перестановок называют первого заместителя гендиректора «Роскосмоса» Александра Иванова, который курировал техническую часть и выступал главой госкомиссии по запуску «Луны-25», визирующий протокол готовности станции. Кроме того, ответственность могут возложить на заместителя гендиректора по космическим комплексам и системам Роскосмоса Михаила Хайлова, а также инженеров и программисов, осуществляющих обслуживание запуска. Станция «Луна-25» была запущена в рамках космической программы, которую Россия возобновила после 50-летнего перерыва. Однако во время перехода на лунную орбиту объект разбился, упав в 42-километровый лунный кратер. Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов объяснял это тем, что в результате коррекции орбиты межпланетарной станции ее двигатель проработал 127 секунд вместо запланированных 84.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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