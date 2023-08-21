Жители региона стали больше денег оставлять в магазинах и готовить дома Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жители Челябинской области стали меньше посещать кафе и рестораны в пользу домашнего приготовления пищи. Такие выводы можно сделать из отчета Челябинскстата, показавшего разнонаправленные тренды оборотов общепита и розничной торговли в первом полугодии 2023 года.

«Динамика оборота розничной торговли и общественного питания в первом полугодии. Темпы роста оборота розничной торговли в июне 2023 года составили 113,6% к соответствующему месяцу 2022 года. Темпы роста оборота общепита снизились до 96%», — отметили специалисты ведомства.

Динамика роста розницы несколько снижалась к марту, сделав скачок в апреле, при этом постоянно оставаясь положительной. В итоге пик прироста к середине весны достиг 15,5%. В то же время показатели общепита практически постоянно демонстрировали неуклонное снижение: с 9,1% прироста в январе до падения в июне.

Челябинский экономист Сергей Гордеев отметил, что картину мог исказить ряд факторов. Одним из них являлось увеличение доли торговых сетей в общем обороте розничной торговли. Поскольку данные крупных игроков, расширяющих свое присутствие на рынке за счет более мелких конкурентов, стабильно попадают в отчеты статорганов, это усиливает показатели оборота. Мелкий бизнес чаще остается в тени и на статистику влияет в меньшей степени.

Другим фактором увеличения розничных оборотов являлся рост стоимости продуктов питания. В первом полугодии люди из-за инфляции были вынуждены больше денег оставлять в магазинах, чем год назад. Это отразилось в статистике. В то же время маржа услуг общепита традиционно растет медленней и не так сильно влияет на итоговый результат Челябинскстата.

Согласно опубликованному отчету, оборот розничной торговли в области за январь — июнь составил 407,6 млрд рублей. Данные общепита были почти в 17 раз скромнее, достигнув 24,3 млрд рублей.

Оборот розничной торговли почти в 17 раз превысил обороты общепита Скрин: пресс-служба Челябинскстата