Тюменские депутаты готовят бунт против главы городской управы

Тюменские депутаты недовольны взаимодействием с главой управы КАО Савчуком
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, руки
В Тюмени назревает конфликт с руководителем управы Фото:

Тюменские депутаты готовят бунт против главы управы Калининского округа Олега Савчука. Народных избранников не устраивает закрытость нового руководителя и его команды. Об этом рассказывают в политическом бомонде региона.

«Он редко встречается с депутатами. Если с бывшим главой Владимиром Кильтау (стал замом мэра в 2022 году) можно было видеться хоть каждый день, Савчук держит дистанцию. Управа стала закрытой. Выполнять депутатские наказы становится тяжелее», — делятся инсайдеры URA.RU.

По данным источников агентства, без одобрения мэра Кухарука недовольные депутаты не станут вступать в открытый конфликт с чиновником. Какое решение примет глава региона — неизвестно, но, по данным агентства, Савчук останется в должности в любом случае. Менять главу вновь никто не станет: всего год назад в получении взятки обвинили прежнего руководителя управы КАО Александра Сухомяткина, проработавшего в должности всего 3 месяца. Новая отставка спустя всего год может вызвать очередной резонанс.

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Тюменские депутаты готовят бунт против главы управы Калининского округа Олега Савчука. Народных избранников не устраивает закрытость нового руководителя и его команды. Об этом рассказывают в политическом бомонде региона. «Он редко встречается с депутатами. Если с бывшим главой Владимиром Кильтау (стал замом мэра в 2022 году) можно было видеться хоть каждый день, Савчук держит дистанцию. Управа стала закрытой. Выполнять депутатские наказы становится тяжелее», — делятся инсайдеры URA.RU. По данным источников агентства, без одобрения мэра Кухарука недовольные депутаты не станут вступать в открытый конфликт с чиновником. Какое решение примет глава региона — неизвестно, но, по данным агентства, Савчук останется в должности в любом случае. Менять главу вновь никто не станет: всего год назад в получении взятки обвинили прежнего руководителя управы КАО Александра Сухомяткина, проработавшего в должности всего 3 месяца. Новая отставка спустя всего год может вызвать очередной резонанс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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