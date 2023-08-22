22 августа 2023

Аналитики рассказали, в какой пермской школе лучше готовят студентов для топовых вузов

Пермская школа вошла в рейтинг лучших учебных заведений по подготовке выпускников
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии новой школы в микрорайоне «Твоя Привилегия». Челябинск , гимназия, урок, ученики, учеба, школа, школьники, занятия, лицей
Школа №146 единственная в попала в рейтинг из учебных заведений края Фото:

Пермская школа №146 с углубленным изучением математики, физики и информатики вошла в топ-200 средних учебных заведений, ученики которых наиболее успешно поступают в ведущие вузы России. Рейтинг составило агентство RAEX.

«Чтобы поступить в сильный университет, не обязательно учиться в Москве. Почти 70% вошедших в рейтинг школ расположены за пределами столицы», — рассказал генеральный директор рейтингового агентства RAEX Дмитрий Гришанков.

Пермская школа заняла 59 место рейтинга. В нем представлены учреждения из 38 регионов России. Больше всего представлено школ из Московской области — 23 заведения, Санкт-Петербурга — 18, Свердловской области — 16 и Татарстана — 12.

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Пермская школа №146 с углубленным изучением математики, физики и информатики вошла в топ-200 средних учебных заведений, ученики которых наиболее успешно поступают в ведущие вузы России. Рейтинг составило агентство RAEX. «Чтобы поступить в сильный университет, не обязательно учиться в Москве. Почти 70% вошедших в рейтинг школ расположены за пределами столицы», — рассказал генеральный директор рейтингового агентства RAEX Дмитрий Гришанков. Пермская школа заняла 59 место рейтинга. В нем представлены учреждения из 38 регионов России. Больше всего представлено школ из Московской области — 23 заведения, Санкт-Петербурга — 18, Свердловской области — 16 и Татарстана — 12.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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