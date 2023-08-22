В Салехарде скончался гитарист Ренад Тимирбаев
В Салехарде умер джазовый исполнитель и гитарист Ренад Тимирбаев. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
«Ушел из жизни Ренад Тимирбаев — яркий и талантливый гитарист, виртуозный джазист, любимец салехардской публики. Вместе с родными, друзьями и коллегами скорбит весь Салехард», — сообщает пресс-служба мэрии Салехарда в официальном telegram-канале.
Администрация Салехарда выражает искренние соболезнования родным и близким музыканта. Его будут помнить как достойного человека и отличного артиста.
Гитарист Ренад Тимирбаев скончался в Салехарде
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