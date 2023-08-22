22 августа 2023

В Салехарде простятся с виртуозом джаза. Фото

В Салехарде умер гитарист и джазовый исполнитель Ренад Тимирбаев
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Квентина Мура в музее современного искусства PERMM. Пермь, музыкант, гитара, музыка, рок-н-ролл, рок концерт
В Салехарде скончался гитарист Ренад Тимирбаев Фото:

В Салехарде умер джазовый исполнитель и гитарист Ренад Тимирбаев. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Ушел из жизни Ренад Тимирбаев — яркий и талантливый гитарист, виртуозный джазист, любимец салехардской публики. Вместе с родными, друзьями и коллегами скорбит весь Салехард», — сообщает пресс-служба мэрии Салехарда в официальном telegram-канале.

Администрация Салехарда выражает искренние соболезнования родным и близким музыканта. Его будут помнить как достойного человека и отличного артиста.

Гитарист Ренад Тимирбаев скончался в Салехарде
Гитарист Ренад Тимирбаев скончался в Салехарде
Фото:

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В Салехарде умер джазовый исполнитель и гитарист Ренад Тимирбаев. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. «Ушел из жизни Ренад Тимирбаев — яркий и талантливый гитарист, виртуозный джазист, любимец салехардской публики. Вместе с родными, друзьями и коллегами скорбит весь Салехард», — сообщает пресс-служба мэрии Салехарда в официальном telegram-канале. Администрация Салехарда выражает искренние соболезнования родным и близким музыканта. Его будут помнить как достойного человека и отличного артиста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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