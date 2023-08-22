В Салехарде умер гитарист и джазовый исполнитель Ренад Тимирбаев

В Салехарде скончался гитарист Ренад Тимирбаев Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Салехарде умер джазовый исполнитель и гитарист Ренад Тимирбаев. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Ушел из жизни Ренад Тимирбаев — яркий и талантливый гитарист, виртуозный джазист, любимец салехардской публики. Вместе с родными, друзьями и коллегами скорбит весь Салехард», — сообщает пресс-служба мэрии Салехарда в официальном telegram-канале.

Администрация Салехарда выражает искренние соболезнования родным и близким музыканта. Его будут помнить как достойного человека и отличного артиста.