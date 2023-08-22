Тюменцев предупредили о первых заморозках

Температура воздуха в ночные часы 24 и 25 августа опустится до -3 градусов
В Тюмени 24 и 25 августа ожидают первых заморозков. О том, что температура может опуститься до -3 градусов по шкале Цельсия, предупреждает в telegram-канале «Оповещение72» департамент гражданской защиты Тюменской области.
«На юге Тюменской области в ночные часы 24 и 25 августа местами ожидаются заморозки. В приземном слое температура составит от 0 до -3 градусов», — говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, после этого температура снова начнет повышаться. Ранее URA.RU рассказала, что к первому сентября в Тюмень вернется жара.
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