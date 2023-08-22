22 августа 2023

Тюменцев предупредили о первых заморозках

В Тюмени ожидается понижение температуры до -3 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Курган, холод, низкая температура, заморозки, климат, зима, мороз, погода, метеоусловия
Температура воздуха в ночные часы 24 и 25 августа опустится до -3 градусов Фото:

В Тюмени 24 и 25 августа ожидают первых заморозков. О том, что температура может опуститься до -3 градусов по шкале Цельсия, предупреждает в telegram-канале «Оповещение72» департамент гражданской защиты Тюменской области.

«На юге Тюменской области в ночные часы 24 и 25 августа местами ожидаются заморозки. В приземном слое температура составит от 0 до -3 градусов», — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, после этого температура снова начнет повышаться. Ранее URA.RU рассказала, что к первому сентября в Тюмень вернется жара.

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В Тюмени 24 и 25 августа ожидают первых заморозков. О том, что температура может опуститься до -3 градусов по шкале Цельсия, предупреждает в telegram-канале «Оповещение72» департамент гражданской защиты Тюменской области. «На юге Тюменской области в ночные часы 24 и 25 августа местами ожидаются заморозки. В приземном слое температура составит от 0 до -3 градусов», — говорится в сообщении. По прогнозам синоптиков, после этого температура снова начнет повышаться. Ранее URA.RU рассказала, что к первому сентября в Тюмень вернется жара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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