Несколько десятков мигрантов поставили на воинский учет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске в ходе профилактического мероприятия полицейские вручили мигрантам, получившим российское гражданство, военные повестки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, некоторых из них доставили в военкоматы для постановки на учет.

«Для постановки на учет 15 граждан, приобретших гражданство Российской Федерации, доставлены в военные комиссариаты. 25 — вручены повестки для явки в военные комиссариаты», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В ведомстве отметили, что всего в ходе рейдового мероприятия было проверено более 100 граждан. В ходе операции выявлено два незаконно находящихся на территории РФ иностранных гражданина. Сейчас суд решает вопрос об их выдворении. Также к административной ответственности был привлечен гражданин ближнего зарубежья за осуществление трудовой деятельности без патента. Его работодатель также понесет ответственность.

Профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант» продолжается на территории региона длительное время. За прошедшие сутки сотрудниками Управления по вопросам миграции были приняты решения о выдворении из страны 15 мигрантов.