Из Челябинской области выдворят 15 мигрантов

В сфере миграции было задокументировано 11 преступлений, возбуждено 4 уголовных дела Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Из Челябинской области за пределы страны выдворят 15 мигрантов. В регионе полицейские подвели итоги очередного дня проверки мест жительства и работы иностранных граждан, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В ГУ МВД России по Челябинской области подвели итоги очередного дня оперативно-профилактического мероприятия „Нелегальный мигрант“. За минувшие сутки в отношении 15 иностранцев были приняты решения об административном выдворении из России, в том числе восьми — с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе также отметили, всего полицейские пресекли 76 административных правонарушений. В сфере миграции было задокументировано 11 преступлений, возбуждено 4 уголовных дела. Так же за минувший день за пределы страны депортировали сразу трех иностранных граждан, которые отбывали наказания за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.