23 августа 2023

Из Челябинской области выдворят 15 мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск, мигранты, очередь , фмс, гастарбайтеры
В сфере миграции было задокументировано 11 преступлений, возбуждено 4 уголовных дела Фото:

Из Челябинской области за пределы страны выдворят 15 мигрантов. В регионе полицейские подвели итоги очередного дня проверки мест жительства и работы иностранных граждан, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В ГУ МВД России по Челябинской области подвели итоги очередного дня оперативно-профилактического мероприятия „Нелегальный мигрант“. За минувшие сутки в отношении 15 иностранцев были приняты решения об административном выдворении из России, в том числе восьми — с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе также отметили, всего полицейские пресекли 76 административных правонарушений. В сфере миграции было задокументировано 11 преступлений, возбуждено 4 уголовных дела. Так же за минувший день за пределы страны депортировали сразу трех иностранных граждан, которые отбывали наказания за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

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Из Челябинской области за пределы страны выдворят 15 мигрантов. В регионе полицейские подвели итоги очередного дня проверки мест жительства и работы иностранных граждан, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «В ГУ МВД России по Челябинской области подвели итоги очередного дня оперативно-профилактического мероприятия „Нелегальный мигрант“. За минувшие сутки в отношении 15 иностранцев были приняты решения об административном выдворении из России, в том числе восьми — с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан», — сообщили в ведомстве. В пресс-службе также отметили, всего полицейские пресекли 76 административных правонарушений. В сфере миграции было задокументировано 11 преступлений, возбуждено 4 уголовных дела. Так же за минувший день за пределы страны депортировали сразу трех иностранных граждан, которые отбывали наказания за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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