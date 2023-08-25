В России введут стандарт строительства площадок для собак

25 августа 2023 в 05:30 Размер текста - 17 +

Чуть больше половины площадки будет свободной, чтобы собаки могли играть Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России введут стандарт строительства игровых и дрессировочных площадок для собак. Об этом говорится в письме Общественного совета при Минстрое. «Стандарт строительства площадок для собак скоро введут в РФ. Нормы планировочных решений и перечень материалов для них будут закреплены на законодательном уровне», — пишут «Известия», ссылаясь на копию документа. Количество площадок будет привязано к численности населения. Площадки должны стать частью городской инфраструктуры. При этом стоимость новостроек повыситься не должна. Площадки будут покрывать галькой, щепой или травяным газоном. 60% площадки будет свободным, чтобы собаки могли беспрепятственно бегать и играть. В марте президентский Совет по правам человека (СПЧ) разработал и направил в правительство РФ предложения по предотвращению случаев нападения собак на людей. В частности, СПЧ предлагает ввести систему учета всех собак в стране.

В России введут стандарт строительства игровых и дрессировочных площадок для собак. Об этом говорится в письме Общественного совета при Минстрое. «Стандарт строительства площадок для собак скоро введут в РФ. Нормы планировочных решений и перечень материалов для них будут закреплены на законодательном уровне», — пишут «Известия», ссылаясь на копию документа. Количество площадок будет привязано к численности населения. Площадки должны стать частью городской инфраструктуры. При этом стоимость новостроек повыситься не должна. Площадки будут покрывать галькой, щепой или травяным газоном. 60% площадки будет свободным, чтобы собаки могли беспрепятственно бегать и играть. В марте президентский Совет по правам человека (СПЧ) разработал и направил в правительство РФ предложения по предотвращению случаев нападения собак на людей. В частности, СПЧ предлагает ввести систему учета всех собак в стране.