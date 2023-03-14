В России нашли способ предотвратить нападения собак на людей

СПЧ: в России необходимо обязать хозяев собак проходить кинологические курсы

14 марта 2023 в 15:46 Размер текста - 17 +

Необходимо ввести систему регистрационного учета всех собак в России, создавать площадки для выгула и работать с кинологами, уточнил Валерий Фадеев Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) предложил пересмотреть квалификацию по причинению вреда здоровью по неосторожности. Это должно помочь снизить вероятность нападения собак на людей из-за безответственности их хозяев. «Нужно ввести систему регистрационного учета всех собак в России. <…> Изменить систему медицинской статистики при нападении животных. <…> Установить для владельцев собак крупных пород требования по прохождению кинологических курсов», — подчеркнула пресс-служба СПЧ в своем telegram-канале. Этим вопросом пообещал разобраться лично председатель Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Правки уже направлены в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Также внесено предложение по увеличению площадок для выгула и дрессировке собак. Пресс-служба СПЧ подчеркивает, что необходимо акцентировать внимание на усиление кинологического сообщества и популяризацию ответственного отношения к животным, в частности — выбору собак. Ранее сообщалось, что в Свердловской области засудили хозяйку бойцовской собаки, покусавшей ребенка. Кроме того бродячие собаки также напали на ребенка в Челябинской области. В свою очередь в мэрии Кургана предложили свой способ защищаться от нападения животных — отбиваться зонтами и палками. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) предложил пересмотреть квалификацию по причинению вреда здоровью по неосторожности. Это должно помочь снизить вероятность нападения собак на людей из-за безответственности их хозяев. «Нужно ввести систему регистрационного учета всех собак в России. <…> Изменить систему медицинской статистики при нападении животных. <…> Установить для владельцев собак крупных пород требования по прохождению кинологических курсов», — подчеркнула пресс-служба СПЧ в своем telegram-канале. Этим вопросом пообещал разобраться лично председатель Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Правки уже направлены в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Также внесено предложение по увеличению площадок для выгула и дрессировке собак. Пресс-служба СПЧ подчеркивает, что необходимо акцентировать внимание на усиление кинологического сообщества и популяризацию ответственного отношения к животным, в частности — выбору собак. Ранее сообщалось, что в Свердловской области засудили хозяйку бойцовской собаки, покусавшей ребенка. Кроме того бродячие собаки также напали на ребенка в Челябинской области. В свою очередь в мэрии Кургана предложили свой способ защищаться от нападения животных — отбиваться зонтами и палками.