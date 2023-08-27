Челябинцы разработали уникальный шеврон для операторов беспилотников. Видео

28 августа 2023 в 15:03 Размер текста - 17 +

Волонтеры сшили для бойцов шевроны с изображением княгини Ольги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Челябинские волонтеры разработали и доставили на фронт уникальные шевроны для операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с изображением святой равноапостольной княгини Ольги. Об истории создания патча корреспонденту URA.RU рассказал секретарь Челябинской епархии РПЦ протоиерей Игорь Шестаков. «Это коллективное творчество, в создании шеврона приняли участие девчонки из движения „Шьем нашим“. Назвали его „Птицы мести княгини Ольги“. Пусть святая равноапостольная и была девочкой, но отличалась крутостью нрава и серьезностью характера, была прекрасным организатором, вдохновителем и стратегом. Она управляла русской державой, и, будучи правителем Руси, одерживала военные победы, хотя сама не выходила на поле боя», — рассказал Шестаков. Княгиня Ольга правила древнерусским государством. Он стала известна, в том числе, местью племени древлян за смерть своего мужа князя Игоря. Согласно преданию, во время осады древлянской столицы — города Искоростень, княгиня потребовала «от каждого двора по три голубя и по трое воробьев». После выполнения осажденными ее требования, Ольга к каждой птице привязала по горящему пруту, после чего отпустила на волю. Освободившиеся птицы полетели в свои гнезда в городе, вследствие чего начался пожар и столица пала. «У каждого дела есть свои небесные покровители — а есть такой у операторов беспилотных летательных аппаратов? Пусть свидетельство о святой равноапостольной княгине и легендарное, давайте сделаем допуск на время. Все-таки она была родоначальницей этого рода войск и достойна стать его небесной покровительницей. Такой шеврон пока эксклюзивный, и думаю, мы его за собой закрепим, чтобы его использовали только движения «Урал — фронту» и «Шьем нашим», — продолжил Шестаков. Своим необычным «мультяшным» образом на патче княгиня обязана девушкам из волонтерского движения. «Это наши девчонки накреативили. Они жертвенно 24/7 работают на благо Родины и имеют право придумать образ. Кстати, его сшила делала девушка по имени Ольга — а идея создания родилась 24 июля в день памяти святой равноапостольной княгини Ольги», — подытожил священнослужитель. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинские волонтеры разработали и доставили на фронт уникальные шевроны для операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с изображением святой равноапостольной княгини Ольги. Об истории создания патча корреспонденту URA.RU рассказал секретарь Челябинской епархии РПЦ протоиерей Игорь Шестаков. «Это коллективное творчество, в создании шеврона приняли участие девчонки из движения „Шьем нашим“. Назвали его „Птицы мести княгини Ольги“. Пусть святая равноапостольная и была девочкой, но отличалась крутостью нрава и серьезностью характера, была прекрасным организатором, вдохновителем и стратегом. Она управляла русской державой, и, будучи правителем Руси, одерживала военные победы, хотя сама не выходила на поле боя», — рассказал Шестаков. Княгиня Ольга правила древнерусским государством. Он стала известна, в том числе, местью племени древлян за смерть своего мужа князя Игоря. Согласно преданию, во время осады древлянской столицы — города Искоростень, княгиня потребовала «от каждого двора по три голубя и по трое воробьев». После выполнения осажденными ее требования, Ольга к каждой птице привязала по горящему пруту, после чего отпустила на волю. Освободившиеся птицы полетели в свои гнезда в городе, вследствие чего начался пожар и столица пала. «У каждого дела есть свои небесные покровители — а есть такой у операторов беспилотных летательных аппаратов? Пусть свидетельство о святой равноапостольной княгине и легендарное, давайте сделаем допуск на время. Все-таки она была родоначальницей этого рода войск и достойна стать его небесной покровительницей. Такой шеврон пока эксклюзивный, и думаю, мы его за собой закрепим, чтобы его использовали только движения «Урал — фронту» и «Шьем нашим», — продолжил Шестаков. Своим необычным «мультяшным» образом на патче княгиня обязана девушкам из волонтерского движения. «Это наши девчонки накреативили. Они жертвенно 24/7 работают на благо Родины и имеют право придумать образ. Кстати, его сшила делала девушка по имени Ольга — а идея создания родилась 24 июля в день памяти святой равноапостольной княгини Ольги», — подытожил священнослужитель.