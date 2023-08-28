112: в Москве семилетний ребенок упал в яму с кипятком

После падения в яму с кипятком ребенок получил ожоги на ноге
В Москве семилетний мальчик упал в яму с кипятком. По предварительным данным, он получил сильные ожоги на ноге, написали в telegram-канале 112.
«В Москве на Саратовской улице 8-летний мальчик обжег ногу из-за прорыва горячей воды», — написали в telegram-канале. Уточняется, что ребенок упал в яму, образовавшуюся из-за провала грунта. По данным СМИ, в результате инцидента он получил сильные ожоги на ноге.
URA.RU направило запрос в пресс-службу МЧС России по городу Москве для уточнения информации. Ответа пока не последовало.
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