112: в Москве семилетний ребенок упал в яму с кипятком

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Прорыв горячей воды на улице Крылова. Екатеринбург, провал, коммунальная авария, прорыв, горячая вода, яма на дороге, кипяток
После падения в яму с кипятком ребенок получил ожоги на ноге Фото:

В Москве семилетний мальчик упал в яму с кипятком. По предварительным данным, он получил сильные ожоги на ноге, написали в telegram-канале 112.

«В Москве на Саратовской улице 8-летний мальчик обжег ногу из-за прорыва горячей воды», — написали в telegram-канале. Уточняется, что ребенок упал в яму, образовавшуюся из-за провала грунта. По данным СМИ, в результате инцидента он получил сильные ожоги на ноге.

URA.RU направило запрос в пресс-службу МЧС России по городу Москве для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

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В Москве семилетний мальчик упал в яму с кипятком. По предварительным данным, он получил сильные ожоги на ноге, написали в telegram-канале 112. «В Москве на Саратовской улице 8-летний мальчик обжег ногу из-за прорыва горячей воды», — написали в telegram-канале. Уточняется, что ребенок упал в яму, образовавшуюся из-за провала грунта. По данным СМИ, в результате инцидента он получил сильные ожоги на ноге. URA.RU направило запрос в пресс-службу МЧС России по городу Москве для уточнения информации. Ответа пока не последовало.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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