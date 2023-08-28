28 августа 2023

Губернатор Моор рассказал о межнациональной обстановке в Тюменской области

Губернатор Тюменской области дал оценку межнациональным отношениям в регионе
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Моора. Тюмень, моор александр
По словам губернатора, большинство тюменцев заявили об отсутствии межнациональных конфликтов в регионе Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что почти 90% респондентов оценивают межнациональные отношения в регионе как положительные. Об этом сообщает информационный центр правительства области в своем telegram-канале.

«В 2023 году в Тюменской области поддержано более 100 инициатив, направленных на сохранение многообразия национальных культур. В мероприятиях приняли участие более 70 тысяч человек. Практически 90% участников опроса общественного мнения положительно оценивают состояние межнациональных отношений в регионе», — цитирует губернатора Александра Моора инфоцентр властей.

Заявление глава Тюменской области сделал в рамках первого заседания регионального отделения Ассамблеи народов России, которое прошло в столице области. По словам губернатора, подобных результатов удалось добиться благодаря сотрудничеству органов региональной власти, местных администраций и национальных общественных объединений.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что почти 90% респондентов оценивают межнациональные отношения в регионе как положительные. Об этом сообщает информационный центр правительства области в своем telegram-канале. «В 2023 году в Тюменской области поддержано более 100 инициатив, направленных на сохранение многообразия национальных культур. В мероприятиях приняли участие более 70 тысяч человек. Практически 90% участников опроса общественного мнения положительно оценивают состояние межнациональных отношений в регионе», — цитирует губернатора Александра Моора инфоцентр властей. Заявление глава Тюменской области сделал в рамках первого заседания регионального отделения Ассамблеи народов России, которое прошло в столице области. По словам губернатора, подобных результатов удалось добиться благодаря сотрудничеству органов региональной власти, местных администраций и национальных общественных объединений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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