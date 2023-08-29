«Суперджет» Red Wings Екатеринбург — Ереван не смог взлететь

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Первый рейс авиасообщения Екатеринбург-Тобольск авиакомпании Red Wings. Екатеринбург, авиакомпания red wings, аэропорт remezov, аэропорт ремезов
У самолета Red Wings отказала стойка шасси Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово произошел инцидент с самолетом Red Wings, выполнявшим рейс из Екатеринбурга в столицу Армении — Ереван. У воздушного судна отказала передняя стойка шасси. Эпизод произошел 22 августа.

«После запуска двигателей, до начала выруливания, на EWD загорелось CAS сообщение „L/G NW STEER FAULT“ (отказ системы управления поворотом колес передней опоры). КВС выключил двигатели, сделал запись о неисправности в бортжурнале ВС. Воздушное судно выведено из расписания для выяснения причины. Самолет RRJ-95LR-100, RA-89154, рейс WZ1129, Екатеринбург — Ереван. Эксплуатант АО „Ред Вингс“», — пишет telegram-канал Aviaincident.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Red Wings. В компанию отправлен запрос. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало о том, что в Горно-Алтайске (Республика Алтай) 24 июня самолет авиакомпании Red Wings не смог взлететь из-за неисправного переднего колеса. Лайнер должен был вылететь в Екатеринбург.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово произошел инцидент с самолетом Red Wings, выполнявшим рейс из Екатеринбурга в столицу Армении — Ереван. У воздушного судна отказала передняя стойка шасси. Эпизод произошел 22 августа. «После запуска двигателей, до начала выруливания, на EWD загорелось CAS сообщение „L/G NW STEER FAULT“ (отказ системы управления поворотом колес передней опоры). КВС выключил двигатели, сделал запись о неисправности в бортжурнале ВС. Воздушное судно выведено из расписания для выяснения причины. Самолет RRJ-95LR-100, RA-89154, рейс WZ1129, Екатеринбург — Ереван. Эксплуатант АО „Ред Вингс“», — пишет telegram-канал Aviaincident. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Red Wings. В компанию отправлен запрос. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что в Горно-Алтайске (Республика Алтай) 24 июня самолет авиакомпании Red Wings не смог взлететь из-за неисправного переднего колеса. Лайнер должен был вылететь в Екатеринбург.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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