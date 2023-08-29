«Суперджет» Red Wings Екатеринбург — Ереван не смог взлететь

В екатеринбургском аэропорту Кольцово произошел инцидент с самолетом Red Wings, выполнявшим рейс из Екатеринбурга в столицу Армении — Ереван. У воздушного судна отказала передняя стойка шасси. Эпизод произошел 22 августа.
«После запуска двигателей, до начала выруливания, на EWD загорелось CAS сообщение „L/G NW STEER FAULT“ (отказ системы управления поворотом колес передней опоры). КВС выключил двигатели, сделал запись о неисправности в бортжурнале ВС. Воздушное судно выведено из расписания для выяснения причины. Самолет RRJ-95LR-100, RA-89154, рейс WZ1129, Екатеринбург — Ереван. Эксплуатант АО „Ред Вингс“», — пишет telegram-канал Aviaincident.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Red Wings. В компанию отправлен запрос. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало о том, что в Горно-Алтайске (Республика Алтай) 24 июня самолет авиакомпании Red Wings не смог взлететь из-за неисправного переднего колеса. Лайнер должен был вылететь в Екатеринбург.
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