28 августа 2023

В челябинскую военную часть набирают женщин

© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральная репетиция парада 9 мая Челябинск, курсанты, девушки
В войсковой части имеются должности для женщин Фото:

В войсковую часть №3442, дислоцирующуюся в Трехгорном (Челябинская область), набирают женщин. Согласно объявлению, опубликованному в официальной группе набора на службу по контракту в Уральском округе, им готовы платить так же, как мужчинам.

«Войсковая часть проводит набор женщин. На должности поваров, медиков, делопроизводителей и писарей батальона», — говорится в объявлении, опубликованном в группе «Служба по контракту Уральский округ» в «ВКонтакте».

В части ждут и мужчин. Со всеми готовы заключить контракт, если они будут соответствовать требованиям. Кандидаты должны быть не моложе 18 лет и не старше 50 лет, соответствовать требованиям по состоянию здоровья и профессионально-психологическому отбору.

При подписании контракта кандидаты смогут получать от 200 тысяч рублей в месяц. Также им полагается единоразовая выплата в 195 тысяч рублей. Помимо этого, они смогут оформить выплату в размере свыше четырех тысяч рублей в сутки и два оклада в месяц по воинской должности.

Контрактников снабдят вещевым имуществом за счет государства. Они смогут получить статус ветерана боевых действий и все положенные военнослужащим по контракту гарантии.

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В войсковую часть №3442, дислоцирующуюся в Трехгорном (Челябинская область), набирают женщин. Согласно объявлению, опубликованному в официальной группе набора на службу по контракту в Уральском округе, им готовы платить так же, как мужчинам. «Войсковая часть проводит набор женщин. На должности поваров, медиков, делопроизводителей и писарей батальона», — говорится в объявлении, опубликованном в группе «Служба по контракту Уральский округ» в «ВКонтакте». В части ждут и мужчин. Со всеми готовы заключить контракт, если они будут соответствовать требованиям. Кандидаты должны быть не моложе 18 лет и не старше 50 лет, соответствовать требованиям по состоянию здоровья и профессионально-психологическому отбору. При подписании контракта кандидаты смогут получать от 200 тысяч рублей в месяц. Также им полагается единоразовая выплата в 195 тысяч рублей. Помимо этого, они смогут оформить выплату в размере свыше четырех тысяч рублей в сутки и два оклада в месяц по воинской должности. Контрактников снабдят вещевым имуществом за счет государства. Они смогут получить статус ветерана боевых действий и все положенные военнослужащим по контракту гарантии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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