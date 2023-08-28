В челябинскую военную часть набирают женщин

29 августа 2023 в 13:33 Размер текста - 17 +

В войсковой части имеются должности для женщин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В войсковую часть №3442, дислоцирующуюся в Трехгорном (Челябинская область), набирают женщин. Согласно объявлению, опубликованному в официальной группе набора на службу по контракту в Уральском округе, им готовы платить так же, как мужчинам. «Войсковая часть проводит набор женщин. На должности поваров, медиков, делопроизводителей и писарей батальона», — говорится в объявлении, опубликованном в группе «Служба по контракту Уральский округ» в «ВКонтакте». В части ждут и мужчин. Со всеми готовы заключить контракт, если они будут соответствовать требованиям. Кандидаты должны быть не моложе 18 лет и не старше 50 лет, соответствовать требованиям по состоянию здоровья и профессионально-психологическому отбору. При подписании контракта кандидаты смогут получать от 200 тысяч рублей в месяц. Также им полагается единоразовая выплата в 195 тысяч рублей. Помимо этого, они смогут оформить выплату в размере свыше четырех тысяч рублей в сутки и два оклада в месяц по воинской должности. Контрактников снабдят вещевым имуществом за счет государства. Они смогут получить статус ветерана боевых действий и все положенные военнослужащим по контракту гарантии.

В войсковую часть №3442, дислоцирующуюся в Трехгорном (Челябинская область), набирают женщин. Согласно объявлению, опубликованному в официальной группе набора на службу по контракту в Уральском округе, им готовы платить так же, как мужчинам. «Войсковая часть проводит набор женщин. На должности поваров, медиков, делопроизводителей и писарей батальона», — говорится в объявлении, опубликованном в группе «Служба по контракту Уральский округ» в «ВКонтакте». В части ждут и мужчин. Со всеми готовы заключить контракт, если они будут соответствовать требованиям. Кандидаты должны быть не моложе 18 лет и не старше 50 лет, соответствовать требованиям по состоянию здоровья и профессионально-психологическому отбору. При подписании контракта кандидаты смогут получать от 200 тысяч рублей в месяц. Также им полагается единоразовая выплата в 195 тысяч рублей. Помимо этого, они смогут оформить выплату в размере свыше четырех тысяч рублей в сутки и два оклада в месяц по воинской должности. Контрактников снабдят вещевым имуществом за счет государства. Они смогут получить статус ветерана боевых действий и все положенные военнослужащим по контракту гарантии.