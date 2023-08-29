29 августа 2023

В ХМАО на VIP-рыбалку приедут жители Германии

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, рыбаки, рыбалка, лодка, сети рыболовные, браконьеры
VIP-рыбалка обойдется гостям из Германии в 120 тысяч рублей Фото:

Жители Германии приедут в Нижневартовск, чтобы побывать на трофейной рыбалке. Четырехдневная рыбалка обойдется гостям из Германии в 120 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщил организатор Дмитрий Новиков.

«На октябрь на рыбалку в Нижневартовск записались люди из Германии. Рыбалка с экскурсией по городу рассчитана на четыре дня. Один из этих клиентов ежегодно приезжает порыбачить в Россию», — рассказал Дмитрий.

В ходе беседы с URA.RU профессиональный рыболов рассказал, что на рыбалку в Нижневартовск стабильно приезжают туристы из разных городов России. Среди постоянных гостей — жители Москвы, Екатеринбурга и Омска. «Самые востребованные месяцы для рыбалки — это август и октябрь. Эти два месяца рыбалки проходят практически ежедневно, приходится жить на воде», — отметил Дмитрий.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в ХМАО девушка, которая не боится медведей, поймала щуку с себя ростом. Рыбачка из Сургута выловила трофейную щуку в человеческий рост и отпустила ее обратно в водоем.

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Жители Германии приедут в Нижневартовск, чтобы побывать на трофейной рыбалке. Четырехдневная рыбалка обойдется гостям из Германии в 120 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщил организатор Дмитрий Новиков. «На октябрь на рыбалку в Нижневартовск записались люди из Германии. Рыбалка с экскурсией по городу рассчитана на четыре дня. Один из этих клиентов ежегодно приезжает порыбачить в Россию», — рассказал Дмитрий. В ходе беседы с URA.RU профессиональный рыболов рассказал, что на рыбалку в Нижневартовск стабильно приезжают туристы из разных городов России. Среди постоянных гостей — жители Москвы, Екатеринбурга и Омска. «Самые востребованные месяцы для рыбалки — это август и октябрь. Эти два месяца рыбалки проходят практически ежедневно, приходится жить на воде», — отметил Дмитрий. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в ХМАО девушка, которая не боится медведей, поймала щуку с себя ростом. Рыбачка из Сургута выловила трофейную щуку в человеческий рост и отпустила ее обратно в водоем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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