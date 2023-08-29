В Сургуте (ХМАО) женщина повисла на карнизе многоэтажного дома по улице Крылова 47/1. В МВД Сургута агентству сообщили, что полиция уточняет обстоятельства происшествия.
«В дежурную часть поступила информация, что на карнизе 14-го этажа дома по улице Крылова 47/1 находится женщина. Полиция отправилась по указанному адресу: ситуация разрешилась до приезда наряда — женщина вернулась через балконное окно обратно в квартиру. Полиция выясняет обстоятельства случившегося», — сообщили URA.RU в полиции.
Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске рабочий завода попытался спрыгнуть с крыши здания. На этот шаг мужчину толкнуло отношение руководства предприятия в подчиненному.
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