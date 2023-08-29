В ХМАО женщина повисла на карнизе 14-го этажа. Видео

30 августа 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

Женщина стояла на карнизе многоэтажки в Сургуте Фото: Александр Ельчищев © URA.RU В Сургуте (ХМАО) женщина повисла на карнизе многоэтажного дома по улице Крылова 47/1. В МВД Сургута агентству сообщили, что полиция уточняет обстоятельства происшествия. «В дежурную часть поступила информация, что на карнизе 14-го этажа дома по улице Крылова 47/1 находится женщина. Полиция отправилась по указанному адресу: ситуация разрешилась до приезда наряда — женщина вернулась через балконное окно обратно в квартиру. Полиция выясняет обстоятельства случившегося», — сообщили URA.RU в полиции. Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске рабочий завода попытался спрыгнуть с крыши здания. На этот шаг мужчину толкнуло отношение руководства предприятия в подчиненному.

В Сургуте (ХМАО) женщина повисла на карнизе многоэтажного дома по улице Крылова 47/1. В МВД Сургута агентству сообщили, что полиция уточняет обстоятельства происшествия. «В дежурную часть поступила информация, что на карнизе 14-го этажа дома по улице Крылова 47/1 находится женщина. Полиция отправилась по указанному адресу: ситуация разрешилась до приезда наряда — женщина вернулась через балконное окно обратно в квартиру. Полиция выясняет обстоятельства случившегося», — сообщили URA.RU в полиции. Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске рабочий завода попытался спрыгнуть с крыши здания. На этот шаг мужчину толкнуло отношение руководства предприятия в подчиненному.