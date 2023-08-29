29 августа 2023

В ХМАО женщина повисла на карнизе 14-го этажа. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Свердловская область, многоэтажка, высотка, жилой дом, недвижимость
Женщина стояла на карнизе многоэтажки в Сургуте Фото:

В Сургуте (ХМАО) женщина повисла на карнизе многоэтажного дома по улице Крылова 47/1. В МВД Сургута агентству сообщили, что полиция уточняет обстоятельства происшествия.

«В дежурную часть поступила информация, что на карнизе 14-го этажа дома по улице Крылова 47/1 находится женщина. Полиция отправилась по указанному адресу: ситуация разрешилась до приезда наряда — женщина вернулась через балконное окно обратно в квартиру. Полиция выясняет обстоятельства случившегося», — сообщили URA.RU в полиции.

Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске рабочий завода попытался спрыгнуть с крыши здания. На этот шаг мужчину толкнуло отношение руководства предприятия в подчиненному.

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В Сургуте (ХМАО) женщина повисла на карнизе многоэтажного дома по улице Крылова 47/1. В МВД Сургута агентству сообщили, что полиция уточняет обстоятельства происшествия. «В дежурную часть поступила информация, что на карнизе 14-го этажа дома по улице Крылова 47/1 находится женщина. Полиция отправилась по указанному адресу: ситуация разрешилась до приезда наряда — женщина вернулась через балконное окно обратно в квартиру. Полиция выясняет обстоятельства случившегося», — сообщили URA.RU в полиции. Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске рабочий завода попытался спрыгнуть с крыши здания. На этот шаг мужчину толкнуло отношение руководства предприятия в подчиненному.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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