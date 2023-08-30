30 августа 2023

Тюменский бизнес начал избавляться от производственных цехов. Скрин

Тюменские предприниматели продают свои производства и покидают регион
© Служба новостей «URA.RU»
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Авиастроительный завод. Улан-Удэ., рабочее место, завод, рабочий, цех, конвейер, производство, работник завода
На продажу в Тюмени выставлены сварочные цеха, столярные мастерские и цеха по изготовлению строительных материалов Фото:

Тюменские предприниматели начали избавляться от промышленных цехов и переезжать в другие регионы России. Об этом сообщают авторы нескольких объявлений о продаже бизнеса, размещенных на доске Avito.

«Продам сварочный цех. Оснащен двумя сварочными столами с полуавтоматами, есть аппарат аргонной сварки, много инструмента, болгарки, шуруповерты и прочее. Отличный вариант для тех кто хочет заняться своим делом, все объясню и научу, сам переезжаю в Москву», — говорится в одном из объявлений.

Переезд указан как причина продажи еще в нескольких объявлениях. За последний месяц на Avito размещено 19 таких объявлений. Среди продаваемых бизнесов — мебельные мастерские, цеха по изготовлению строительных материалов, слесарные цеха и одно производство пластиковых окон. По мнению генерального директора компании «Бизнес Маркет» Андрея Попова, переезд в другой регион сейчас одна из самых частых причин продажи своего дела. «Предприниматели переезжают, чтобы расширять свой бизнес, потому что уверены, что в Тюменской области достигли своего потолка», — пояснил URA.RU Попов.

Сами авторы объявлений комментировать URA.RU причины продажи и переезда отказались. Ранее агентство рассказало о том, какие еще причины приводят к продаже действующего бизнеса в Тюменской области.

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Тюменские предприниматели начали избавляться от промышленных цехов и переезжать в другие регионы России. Об этом сообщают авторы нескольких объявлений о продаже бизнеса, размещенных на доске Avito. «Продам сварочный цех. Оснащен двумя сварочными столами с полуавтоматами, есть аппарат аргонной сварки, много инструмента, болгарки, шуруповерты и прочее. Отличный вариант для тех кто хочет заняться своим делом, все объясню и научу, сам переезжаю в Москву», — говорится в одном из объявлений. Переезд указан как причина продажи еще в нескольких объявлениях. За последний месяц на Avito размещено 19 таких объявлений. Среди продаваемых бизнесов — мебельные мастерские, цеха по изготовлению строительных материалов, слесарные цеха и одно производство пластиковых окон. По мнению генерального директора компании «Бизнес Маркет» Андрея Попова, переезд в другой регион сейчас одна из самых частых причин продажи своего дела. «Предприниматели переезжают, чтобы расширять свой бизнес, потому что уверены, что в Тюменской области достигли своего потолка», — пояснил URA.RU Попов. Сами авторы объявлений комментировать URA.RU причины продажи и переезда отказались. Ранее агентство рассказало о том, какие еще причины приводят к продаже действующего бизнеса в Тюменской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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