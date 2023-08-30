Тюменские предприниматели начали избавляться от промышленных цехов и переезжать в другие регионы России. Об этом сообщают авторы нескольких объявлений о продаже бизнеса, размещенных на доске Avito.
«Продам сварочный цех. Оснащен двумя сварочными столами с полуавтоматами, есть аппарат аргонной сварки, много инструмента, болгарки, шуруповерты и прочее. Отличный вариант для тех кто хочет заняться своим делом, все объясню и научу, сам переезжаю в Москву», — говорится в одном из объявлений.
Переезд указан как причина продажи еще в нескольких объявлениях. За последний месяц на Avito размещено 19 таких объявлений. Среди продаваемых бизнесов — мебельные мастерские, цеха по изготовлению строительных материалов, слесарные цеха и одно производство пластиковых окон. По мнению генерального директора компании «Бизнес Маркет» Андрея Попова, переезд в другой регион сейчас одна из самых частых причин продажи своего дела. «Предприниматели переезжают, чтобы расширять свой бизнес, потому что уверены, что в Тюменской области достигли своего потолка», — пояснил URA.RU Попов.
Сами авторы объявлений комментировать URA.RU причины продажи и переезда отказались. Ранее агентство рассказало о том, какие еще причины приводят к продаже действующего бизнеса в Тюменской области.
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