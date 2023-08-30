В Сургуте банда экс-полицейских, вымогавших взятки, предстанет перед судом

Сотрудники ППС предстанут перед судом Фото: Московец Илья © URA.RU

В Сургуте отдел Следственного комитета России завершилось расследование уголовного дела по обвинению в получении и вымогательстве взяток двух бывших сотрудников патрульно-постовой службы. На сайте ведомства появилась информация, что они предстанут перед судом.

«По версии следствия, в 2022 году инспектор дорожно-патрульной службы за взятки от владельцев транспортных средств, допустивших нарушение правил дорожного движения, принимал меры к освобождению их от административной ответственности, в том числе посредством служебного подлога документов. Установлено, что в двух случаях преступления были совершены во взаимодействии и по предварительному сговору с другим инспектором, которому органами следствия так же предъявлены обвинения в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями. В настоящее время расследование завершено. По уголовному делу собраны достаточные доказательства, материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу», — сообщает ведомство.

Одного из обвиняемых задержали в апреле 2022 года. Позже поймали и соучастника, обоих уволили со службы. Следствие выявило пять фактов получения взяток с водителей, общая сумма составила более 250 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что бывший инспектор ДПС получил восемь лет лишения свободы. Он получил полмиллиона рублей за взятки с предпринимателей за проезд по дорогам Нефтеюганска.