31 августа 2023

Свердловчане почти на неделю останутся без горячей воды

В Лесном отключат горячую воду из-за работ на Нижнетуринской ГРЭС
© Служба новостей «URA.RU»
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Отключение ХВС. Курган , нет воды, отключение воды, водоснабжение, водопроводный кран, хвс
Воды не будет с 5 по 10 сентября Фото:

В Лесном (Свердловская область) с 5 по 10 сентября будет отключена горячая вода из-за работ на Нижнетуринской ГРЭС. Об этом сообщили в пресс-службе администрации свердловского города.

«С 5 по 10 сентября в Лесном будет отключено горячее водоснабжение. Это вызвано запланированными работами на автоматической газораспределительной станции Нижнетуринской ГРЭС», — пишет пресс-служба мэрии Лесного на официальном сайте.

Также в Лесном 1 сентября на Орджоникидзе, 1 не будет электричества с 9:00 до 16:00. На перекрестке Орджоникидзе-Мамина Сибиряка не будет работать светофор.

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В Лесном (Свердловская область) с 5 по 10 сентября будет отключена горячая вода из-за работ на Нижнетуринской ГРЭС. Об этом сообщили в пресс-службе администрации свердловского города. «С 5 по 10 сентября в Лесном будет отключено горячее водоснабжение. Это вызвано запланированными работами на автоматической газораспределительной станции Нижнетуринской ГРЭС», — пишет пресс-служба мэрии Лесного на официальном сайте. Также в Лесном 1 сентября на Орджоникидзе, 1 не будет электричества с 9:00 до 16:00. На перекрестке Орджоникидзе-Мамина Сибиряка не будет работать светофор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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