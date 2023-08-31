Свердловчане почти на неделю останутся без горячей воды

Воды не будет с 5 по 10 сентября
В Лесном (Свердловская область) с 5 по 10 сентября будет отключена горячая вода из-за работ на Нижнетуринской ГРЭС. Об этом сообщили в пресс-службе администрации свердловского города.
«С 5 по 10 сентября в Лесном будет отключено горячее водоснабжение. Это вызвано запланированными работами на автоматической газораспределительной станции Нижнетуринской ГРЭС», — пишет пресс-служба мэрии Лесного на официальном сайте.
Также в Лесном 1 сентября на Орджоникидзе, 1 не будет электричества с 9:00 до 16:00. На перекрестке Орджоникидзе-Мамина Сибиряка не будет работать светофор.
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