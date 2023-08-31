Ирина Гехт поздравила школьников и родителей с Днем знаний
Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт 1 сентября вспомнила о своем первом классе. Также она поздравила школьников с Днем знаний в своих социальных сетях.
«В детском саду мне не терпелось пойти в первый класс. Воспоминания от первой встречи со школой остались самые теплые. В День знаний желаю каждому ученику взять из школьных будней самое интересное, найти хороших друзей и наставников», — написала Гехт в своем telegram-канале.
Она также пожелала родителям набраться терпения. Гехт отметила, что это поможет ребенку чувствовать опору и становиться увереннее.
Ирина Гехт из своей школьной поры вспомнила чутких педагогов, физкультминутки и активную внеурочную деятельность
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