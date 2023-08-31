31 августа 2023

Челябинский вице-губернатор Гехт вспомнила о своем первом классе. Фото

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Алексей Текслер сдал пробный ЕГЭ по истории. Челябинск, гехт ирина
Ирина Гехт поздравила школьников и родителей с Днем знаний Фото:

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт 1 сентября вспомнила о своем первом классе. Также она поздравила школьников с Днем знаний в своих социальных сетях.

«В детском саду мне не терпелось пойти в первый класс. Воспоминания от первой встречи со школой остались самые теплые. В День знаний желаю каждому ученику взять из школьных будней самое интересное, найти хороших друзей и наставников», — написала Гехт в своем telegram-канале.

Она также пожелала родителям набраться терпения. Гехт отметила, что это поможет ребенку чувствовать опору и становиться увереннее.

Ирина Гехт из своей школьной поры вспомнила чутких педагогов, физкультминутки и активную внеурочную деятельность
Ирина Гехт из своей школьной поры вспомнила чутких педагогов, физкультминутки и активную внеурочную деятельность
Фото:

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Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт 1 сентября вспомнила о своем первом классе. Также она поздравила школьников с Днем знаний в своих социальных сетях. «В детском саду мне не терпелось пойти в первый класс. Воспоминания от первой встречи со школой остались самые теплые. В День знаний желаю каждому ученику взять из школьных будней самое интересное, найти хороших друзей и наставников», — написала Гехт в своем telegram-канале. Она также пожелала родителям набраться терпения. Гехт отметила, что это поможет ребенку чувствовать опору и становиться увереннее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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