Ирина Гехт поздравила школьников и родителей с Днем знаний Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт 1 сентября вспомнила о своем первом классе. Также она поздравила школьников с Днем знаний в своих социальных сетях.

«В детском саду мне не терпелось пойти в первый класс. Воспоминания от первой встречи со школой остались самые теплые. В День знаний желаю каждому ученику взять из школьных будней самое интересное, найти хороших друзей и наставников», — написала Гехт в своем telegram-канале.

Она также пожелала родителям набраться терпения. Гехт отметила, что это поможет ребенку чувствовать опору и становиться увереннее.