02 сентября 2023

В Екатеринбурге пропал 49-летний мужчина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, пенсионер, скамейка, парк, мужчина
Мужчина потерялся 1 сентября в Екатеринбурге (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге пропал 49-летния Алексей Доронин. Его ищут с 1 сентября, сообщили волонтеры регионального поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Помогите найти 49-летнего Алексея Доронина! Он пропал в Екатеринбурге 1 сентября», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Приметы: рост — 174 сантиметра, худощавое телосложение, черные с проседью волосы и голубые глаза. Он был одет в голубую куртку, зеленую кофту и черные джинсы.

Если вам известно местоположение пропавшего мужчины, то сообщите информацию волонтерам по телефону +7 (904) 547-27-43 (инфорг Лариса) или +7 (800) 700-54-52 (горячая линия). Доронин нуждается в медицинской помощи, добавили спасатели.

Мужчины был одет в голубую куртку
Мужчины был одет в голубую куртку
Фото:

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В Екатеринбурге пропал 49-летния Алексей Доронин. Его ищут с 1 сентября, сообщили волонтеры регионального поискового отряда «ЛизаАлерт». «Помогите найти 49-летнего Алексея Доронина! Он пропал в Екатеринбурге 1 сентября», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Приметы: рост — 174 сантиметра, худощавое телосложение, черные с проседью волосы и голубые глаза. Он был одет в голубую куртку, зеленую кофту и черные джинсы. Если вам известно местоположение пропавшего мужчины, то сообщите информацию волонтерам по телефону +7 (904) 547-27-43 (инфорг Лариса) или +7 (800) 700-54-52 (горячая линия). Доронин нуждается в медицинской помощи, добавили спасатели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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