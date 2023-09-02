В Екатеринбурге пропал 49-летния Алексей Доронин. Его ищут с 1 сентября, сообщили волонтеры регионального поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Помогите найти 49-летнего Алексея Доронина! Он пропал в Екатеринбурге 1 сентября», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».
Приметы: рост — 174 сантиметра, худощавое телосложение, черные с проседью волосы и голубые глаза. Он был одет в голубую куртку, зеленую кофту и черные джинсы.
Если вам известно местоположение пропавшего мужчины, то сообщите информацию волонтерам по телефону +7 (904) 547-27-43 (инфорг Лариса) или +7 (800) 700-54-52 (горячая линия). Доронин нуждается в медицинской помощи, добавили спасатели.
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