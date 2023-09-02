Появилось видео аварии в Екатеринбурге, где девушка на ВАЗе влетела в столб

Силовики поделились кадрами ДТП на Дагестанской в Екатеринбурге, где 17-летняя девушка-водитель ВАЗ-2109 врезалась в столб. С ней в машине были два пассажира, их увезли в больницу, сама девушка впала в кому, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
Авария произошла ночью 3 сентября. Девушка ехала по Дагестанской в сторону Альпинистов, но не справилась с управлением и въехала в столб. У нее не было водительских прав, написали инспекторы в telegram-канале.
В больницу попали три человека: водитель и два пассажира — 22 и 17 лет. Родителей девушки привлекут к ответственности за ненадлежащее воспитание несовершеннолетней, добавили в УГИБДД.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.