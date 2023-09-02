Появилось видео аварии в Екатеринбурге, где девушка на ВАЗе влетела в столб

В Екатеринбурге водитель впал в кому после ДТП с тремя пострадавшими

03 сентября 2023 в 11:28 Размер текста - 17 +

Водитель после аварии впал в кому (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Силовики поделились кадрами ДТП на Дагестанской в Екатеринбурге, где 17-летняя девушка-водитель ВАЗ-2109 врезалась в столб. С ней в машине были два пассажира, их увезли в больницу, сама девушка впала в кому, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. Авария произошла ночью 3 сентября. Девушка ехала по Дагестанской в сторону Альпинистов, но не справилась с управлением и въехала в столб. У нее не было водительских прав, написали инспекторы в telegram-канале. В больницу попали три человека: водитель и два пассажира — 22 и 17 лет. Родителей девушки привлекут к ответственности за ненадлежащее воспитание несовершеннолетней, добавили в УГИБДД.

Силовики поделились кадрами ДТП на Дагестанской в Екатеринбурге, где 17-летняя девушка-водитель ВАЗ-2109 врезалась в столб. С ней в машине были два пассажира, их увезли в больницу, сама девушка впала в кому, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. Авария произошла ночью 3 сентября. Девушка ехала по Дагестанской в сторону Альпинистов, но не справилась с управлением и въехала в столб. У нее не было водительских прав, написали инспекторы в telegram-канале. В больницу попали три человека: водитель и два пассажира — 22 и 17 лет. Родителей девушки привлекут к ответственности за ненадлежащее воспитание несовершеннолетней, добавили в УГИБДД.