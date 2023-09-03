Мемориал, посвященный четырем поколениям защитников Родины, открыли в Луганске

03 сентября 2023 в 17:45 Размер текста - 17 +

Торжественное открытие памятника состоялось 3 сентября Фото: пресс-служба «ЛуганскИнформЦентр Z» новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Луганске открыли обновленный мемориал Острая Могила, который посвящен четырем поколениям защитников луганской земли. Он связывает историю от начала XX века до объявления спецоперации. Об этом сообщили в Луганском информационном центре. «Реконструкцию мемориала выполнило Российское военно-историческое общество (РВИО) по поручению президента РФ Владимира Путина. По просьбам местных жителей мемориал был дополнен и связывает четыре поколения защитников Луганской земли — времен Гражданской войны, Великой Отечественной, бойцов народного ополчения 2014 года и участников специальной военной операции», — говорится в сообщении пресс-службы центра, текст имеется в распоряжении редакции URA.RU. В церемонии торжественного открытия мемориала участвовали первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, врио главы ЛНР Леонид Пасечник и председатель РВИО Владимир Мединский. Кириенко отметил важность открытия памятника, вспомнив слова Владимира Путина с урока «Разговоры о важном». Тогда президент отметил, что история нужна для всех профессий. «История дает уникальные уроки, без которых невозможно быть патриотом своей земли. Такое место, которое этому учит — это Острая Могила в ЛНР. Место, где собралось несколько эпох», — поделился Кириенко. Средства на восстановление памятника были выделены из резервного фонда президента. Инициатива о восстановлении мемориала принадлежит Путину. Леонид Пасечник отметил, что памятник подчеркивает преемственность поколений. По его словам, во время гражданской, Великой Отечественной войны и в 2014 году враг был выбит с территории. «События 2022—2023 годов, СВО подтверждают теорию о том, что сломить народ Донбасса невозможно, потому что у нас настоящий крепкий донбасский шахтерский характер», — выразился Пасечник. По его словам, этот мемориал будет пользоваться уважением среди всех жителей страны. На открытии памятника выступили народные артисты России. Мемориал состоит из нескольких памятников. Это 20-метровый обелиск с рубиновой звездой, у основания которого разместились четыре бронзовые фигуры защитников луганской земли из разных поколений. Также восстановлен мемориал на месте братской могилы, где захоронены 250 воинов, погибших во время войны с нацисткой Германией. Реконструирован и монумент «Знамя не умирает». Он посвящен подвигу солдат Красной Армии, который защищали эту территорию в 1943 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Луганске открыли обновленный мемориал Острая Могила, который посвящен четырем поколениям защитников луганской земли. Он связывает историю от начала XX века до объявления спецоперации. Об этом сообщили в Луганском информационном центре. «Реконструкцию мемориала выполнило Российское военно-историческое общество (РВИО) по поручению президента РФ Владимира Путина. По просьбам местных жителей мемориал был дополнен и связывает четыре поколения защитников Луганской земли — времен Гражданской войны, Великой Отечественной, бойцов народного ополчения 2014 года и участников специальной военной операции», — говорится в сообщении пресс-службы центра, текст имеется в распоряжении редакции URA.RU. В церемонии торжественного открытия мемориала участвовали первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, врио главы ЛНР Леонид Пасечник и председатель РВИО Владимир Мединский. Кириенко отметил важность открытия памятника, вспомнив слова Владимира Путина с урока «Разговоры о важном». Тогда президент отметил, что история нужна для всех профессий. «История дает уникальные уроки, без которых невозможно быть патриотом своей земли. Такое место, которое этому учит — это Острая Могила в ЛНР. Место, где собралось несколько эпох», — поделился Кириенко. Средства на восстановление памятника были выделены из резервного фонда президента. Инициатива о восстановлении мемориала принадлежит Путину. Леонид Пасечник отметил, что памятник подчеркивает преемственность поколений. По его словам, во время гражданской, Великой Отечественной войны и в 2014 году враг был выбит с территории. «События 2022—2023 годов, СВО подтверждают теорию о том, что сломить народ Донбасса невозможно, потому что у нас настоящий крепкий донбасский шахтерский характер», — выразился Пасечник. По его словам, этот мемориал будет пользоваться уважением среди всех жителей страны. На открытии памятника выступили народные артисты России. Мемориал состоит из нескольких памятников. Это 20-метровый обелиск с рубиновой звездой, у основания которого разместились четыре бронзовые фигуры защитников луганской земли из разных поколений. Также восстановлен мемориал на месте братской могилы, где захоронены 250 воинов, погибших во время войны с нацисткой Германией. Реконструирован и монумент «Знамя не умирает». Он посвящен подвигу солдат Красной Армии, который защищали эту территорию в 1943 году.