BI: Россия эффективно глушит дроны ВСУ

Армия РФ эффективно глушит украинские дроны. Об этом пишут американские журналисты.
«Способность России глушить дроны ВСУ только улучшилась, что вынуждает операторов приближаться к линии фронта и подвергает эти весьма ценные войска еще большей опасности», — говорится в публикации портала Business Insider. Отмечается, что в начале СВО украинские операторы имели возможность запускать дроны далеко от линии фронта и Россия не могла до них достать. Впоследствии Россия научилась глушить украинские дроны.
Ранее в России разработали сухопутный беспилотник «Зубило», который может заменить человека при эвакуации раненых с поля боя и доставке боеприпасов. «Зубило» также можно использовать как дрон-камикадзе — беспилотник может нести до двух тонн взрывчатки.
Армия РФ эффективно глушит украинские дроны. Об этом пишут американские журналисты. «Способность России глушить дроны ВСУ только улучшилась, что вынуждает операторов приближаться к линии фронта и подвергает эти весьма ценные войска еще большей опасности», — говорится в публикации портала Business Insider. Отмечается, что в начале СВО украинские операторы имели возможность запускать дроны далеко от линии фронта и Россия не могла до них достать. Впоследствии Россия научилась глушить украинские дроны. Ранее в России разработали сухопутный беспилотник «Зубило», который может заменить человека при эвакуации раненых с поля боя и доставке боеприпасов. «Зубило» также можно использовать как дрон-камикадзе — беспилотник может нести до двух тонн взрывчатки.