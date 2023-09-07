BI: Россия эффективно глушит дроны ВСУ

BI: Россия подготовила смертельную ловушку для «ценных войск» ВСУ Фото: U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy Carle

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Армия РФ эффективно глушит украинские дроны. Об этом пишут американские журналисты.

«Способность России глушить дроны ВСУ только улучшилась, что вынуждает операторов приближаться к линии фронта и подвергает эти весьма ценные войска еще большей опасности», — говорится в публикации портала Business Insider. Отмечается, что в начале СВО украинские операторы имели возможность запускать дроны далеко от линии фронта и Россия не могла до них достать. Впоследствии Россия научилась глушить украинские дроны.

Ранее в России разработали сухопутный беспилотник «Зубило», который может заменить человека при эвакуации раненых с поля боя и доставке боеприпасов. «Зубило» также можно использовать как дрон-камикадзе — беспилотник может нести до двух тонн взрывчатки.