BI: Россия эффективно глушит дроны ВСУ

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Вооруженные силы Украины. stock, бпла, беспилотник, всу, stock, дрон
BI: Россия подготовила смертельную ловушку для «ценных войск» ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия РФ эффективно глушит украинские дроны. Об этом пишут американские журналисты.

«Способность России глушить дроны ВСУ только улучшилась, что вынуждает операторов приближаться к линии фронта и подвергает эти весьма ценные войска еще большей опасности», — говорится в публикации портала Business Insider. Отмечается, что в начале СВО украинские операторы имели возможность запускать дроны далеко от линии фронта и Россия не могла до них достать. Впоследствии Россия научилась глушить украинские дроны.

Ранее в России разработали сухопутный беспилотник «Зубило», который может заменить человека при эвакуации раненых с поля боя и доставке боеприпасов. «Зубило» также можно использовать как дрон-камикадзе — беспилотник может нести до двух тонн взрывчатки.

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Армия РФ эффективно глушит украинские дроны. Об этом пишут американские журналисты. «Способность России глушить дроны ВСУ только улучшилась, что вынуждает операторов приближаться к линии фронта и подвергает эти весьма ценные войска еще большей опасности», — говорится в публикации портала Business Insider. Отмечается, что в начале СВО украинские операторы имели возможность запускать дроны далеко от линии фронта и Россия не могла до них достать. Впоследствии Россия научилась глушить украинские дроны. Ранее в России разработали сухопутный беспилотник «Зубило», который может заменить человека при эвакуации раненых с поля боя и доставке боеприпасов. «Зубило» также можно использовать как дрон-камикадзе — беспилотник может нести до двух тонн взрывчатки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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