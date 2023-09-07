РБК: ЦБ снял ограничение для банков на продажу валюты россиянам

07 сентября 2023 в 22:09 Размер текста - 17 +

Банки России могут продавать гражданам доллары и евро без ограничений Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Банки России могут продавать гражданам доллары и евро без ограничений. Это следует из пресс-релиза Центрального Банка. «Из сообщения регулятора пропала фраза о том, что банки могут продавать только ту валюту, которая поступила в их кассы с 9 апреля 2022 года», — пишет РБК, ссылаясь на пресс-релиз ЦБ. В журнале пишут, что информацию об исключении этого положения подтвердил источник на финансовом рынке. Банк России 9 марта 2022 года временно запретил банкам продавать гражданам наличную валюту. Особый режим был введен в связи с нехваткой наличной валюты из-за санкций.

Банки России могут продавать гражданам доллары и евро без ограничений. Это следует из пресс-релиза Центрального Банка. «Из сообщения регулятора пропала фраза о том, что банки могут продавать только ту валюту, которая поступила в их кассы с 9 апреля 2022 года», — пишет РБК, ссылаясь на пресс-релиз ЦБ. В журнале пишут, что информацию об исключении этого положения подтвердил источник на финансовом рынке. Банк России 9 марта 2022 года временно запретил банкам продавать гражданам наличную валюту. Особый режим был введен в связи с нехваткой наличной валюты из-за санкций.