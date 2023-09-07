РБК: ЦБ снял ограничение для банков на продажу валюты россиянам

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Валюта Евро и Доллар. Екатеринбург, экономика, курс валют, финансы, деньги, доллары, курс доллара, валюта, доллар
Банки России могут продавать гражданам доллары и евро без ограничений Фото:
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Банки России могут продавать гражданам доллары и евро без ограничений. Это следует из пресс-релиза Центрального Банка.

«Из сообщения регулятора пропала фраза о том, что банки могут продавать только ту валюту, которая поступила в их кассы с 9 апреля 2022 года», — пишет РБК, ссылаясь на пресс-релиз ЦБ. В журнале пишут, что информацию об исключении этого положения подтвердил источник на финансовом рынке.

Банк России 9 марта 2022 года временно запретил банкам продавать гражданам наличную валюту. Особый режим был введен в связи с нехваткой наличной валюты из-за санкций.

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Банки России могут продавать гражданам доллары и евро без ограничений. Это следует из пресс-релиза Центрального Банка. «Из сообщения регулятора пропала фраза о том, что банки могут продавать только ту валюту, которая поступила в их кассы с 9 апреля 2022 года», — пишет РБК, ссылаясь на пресс-релиз ЦБ. В журнале пишут, что информацию об исключении этого положения подтвердил источник на финансовом рынке. Банк России 9 марта 2022 года временно запретил банкам продавать гражданам наличную валюту. Особый режим был введен в связи с нехваткой наличной валюты из-за санкций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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