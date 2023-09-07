РБК: ЦБ снял ограничение для банков на продажу валюты россиянам

Банки России могут продавать гражданам доллары и евро без ограничений
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Банки России могут продавать гражданам доллары и евро без ограничений. Это следует из пресс-релиза Центрального Банка.
«Из сообщения регулятора пропала фраза о том, что банки могут продавать только ту валюту, которая поступила в их кассы с 9 апреля 2022 года», — пишет РБК, ссылаясь на
Банк России 9 марта 2022 года временно запретил банкам продавать гражданам наличную валюту. Особый режим был введен в связи с нехваткой наличной валюты из-за санкций.
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