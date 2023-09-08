Силовики задержали лидеров неонацистской группировки «Белая масть»

08 сентября 2023 в 12:42 Размер текста - 17 +

Участники «Белой масти» готовили преступления на территории РФ Фото: Илья Московец © URA.RU Управление МВД РФ по противодействию экстремизму задержала лидеров неонацистской группировки «Белая Масть». Они готовили на территории ряд преступлений, направленных против безопасности России. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Главным управлением по противодействию экстремизму МВД России совместно с органами безопасности, СК России, ФСИН России и Росгвардией пресечена деятельность лидеров неонацистской группировки „Белая Масть“», — передает МВД Медиа слова Ирины Волк. Отмечается, что участники группировки «Белая масть» поддерживали связь с радикальными иностранными организациями. Некоторые из задержанных участников оказались ране судимыми за тяжкие преступления. Участники радикального движения «Белая масть» задержаны по статьям за призывы к террористической деятельности и возбуждение ненависти. В схронах организации также нашли холодное оружие и боеприпасы.

Управление МВД РФ по противодействию экстремизму задержала лидеров неонацистской группировки «Белая Масть». Они готовили на территории ряд преступлений, направленных против безопасности России. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Главным управлением по противодействию экстремизму МВД России совместно с органами безопасности, СК России, ФСИН России и Росгвардией пресечена деятельность лидеров неонацистской группировки „Белая Масть“», — передает МВД Медиа слова Ирины Волк. Отмечается, что участники группировки «Белая масть» поддерживали связь с радикальными иностранными организациями. Некоторые из задержанных участников оказались ране судимыми за тяжкие преступления. Участники радикального движения «Белая масть» задержаны по статьям за призывы к террористической деятельности и возбуждение ненависти. В схронах организации также нашли холодное оружие и боеприпасы.