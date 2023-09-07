07 сентября 2023

Из Шарташского лесопарка в Екатеринбурге убрали 1,5 тонны мусора

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники «Сима-ленда» убирали Шарташский лесопарк Фото:

В Екатеринбурге провели акцию-субботник «Сохраним Шарташ!». Благодаря этому удалось собрать из одноименного лесопарка 1,5 тонны мусора.

По данным департамента информполитики, в мероприятии в Шарташском лесопарке участвовали первый замгубернатора Алексей Шмыков, региональный министр природных ресурсов и экологии Денис Мамонтов, глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Также в акции участвовали 500 сотрудников «Сима-ленда».

«Хочу поблагодарить каждого, кто сегодня поддержал нашу акцию. Мы все стремимся сделать Екатеринбург чище и зеленее. Мы здесь, потому искренне его любим. Спасибо жителям за активную жизненную позицию, за соучастие и неравнодушие. Вместе мы делаем наш город лучше!» — сказал мэр Алексей Орлов.

Он добавил, что для создания благоприятных условий отдыха, оздоровления и занятий спортом инициировано создание рекреационного кластера в Шарташском лесопарке. На его территории уже появились дорожно-тропиночная сеть, спортивные и детские площадки, палеопарк и другие объектов.

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В Екатеринбурге провели акцию-субботник «Сохраним Шарташ!». Благодаря этому удалось собрать из одноименного лесопарка 1,5 тонны мусора. По данным департамента информполитики, в мероприятии в Шарташском лесопарке участвовали первый замгубернатора Алексей Шмыков, региональный министр природных ресурсов и экологии Денис Мамонтов, глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Также в акции участвовали 500 сотрудников «Сима-ленда». «Хочу поблагодарить каждого, кто сегодня поддержал нашу акцию. Мы все стремимся сделать Екатеринбург чище и зеленее. Мы здесь, потому искренне его любим. Спасибо жителям за активную жизненную позицию, за соучастие и неравнодушие. Вместе мы делаем наш город лучше!» — сказал мэр Алексей Орлов. Он добавил, что для создания благоприятных условий отдыха, оздоровления и занятий спортом инициировано создание рекреационного кластера в Шарташском лесопарке. На его территории уже появились дорожно-тропиночная сеть, спортивные и детские площадки, палеопарк и другие объектов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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