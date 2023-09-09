В России создали систему выявления подставных ДТП

10 сентября 2023 в 04:00 Размер текста - 17 +

Специальные алгоритмы не позволят оформить подстроенную аварию Фото: Илья Московец © URA.RU В России разработали систему противодействия фейковым ДТП. Специальная программа, встроенная в телефон, точно покажет, было ли ДТП. Об этом рассказали в инфраструктурном центре Национальной технологической инициативы «Автонет». «В России создали систему противодействия фейковым ДТП. Программа собирает данные с помощью встроенного в смартфон гироскопа и сопоставляет информацию о столкновении автомобиля», — пишут «Известия» со ссылкой на эксперта НТИ «Автонет». Если удара не было, то гироскоп и акселерометр не смогут его зафиксировать. Тогда специальные алгоритмы в приложении Simble (онлайн-сервис по страхованию автомобилей) не позволят оформить подстроенную аварию. По мнению экспертов, разработка поможет сделать проще работу по вычислению злоумышленников, которые пытаются получить деньги со страховой компании за фейковые ДТП. Ранее в комиссии правительства РФ не одобрили инициативу главы комитета СФ по экономической политике Андрея Кутепова по снижению цен на полис страхования ОСАГО для отечественных автомобилей. Он предлагал снижать стоимость страховки, если степень локализации автомобиля превышает 600 баллов.

В России разработали систему противодействия фейковым ДТП. Специальная программа, встроенная в телефон, точно покажет, было ли ДТП. Об этом рассказали в инфраструктурном центре Национальной технологической инициативы «Автонет». «В России создали систему противодействия фейковым ДТП. Программа собирает данные с помощью встроенного в смартфон гироскопа и сопоставляет информацию о столкновении автомобиля», — пишут «Известия» со ссылкой на эксперта НТИ «Автонет». Если удара не было, то гироскоп и акселерометр не смогут его зафиксировать. Тогда специальные алгоритмы в приложении Simble (онлайн-сервис по страхованию автомобилей) не позволят оформить подстроенную аварию. По мнению экспертов, разработка поможет сделать проще работу по вычислению злоумышленников, которые пытаются получить деньги со страховой компании за фейковые ДТП. Ранее в комиссии правительства РФ не одобрили инициативу главы комитета СФ по экономической политике Андрея Кутепова по снижению цен на полис страхования ОСАГО для отечественных автомобилей. Он предлагал снижать стоимость страховки, если степень локализации автомобиля превышает 600 баллов.