Путин предложил ввести новый праздник

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин предложил 30 сентября установить День воссоединения России с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями Фото:

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект об установлении 30 сентября Днем воссоединения России с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

«Дополнить новым абзацем четырнадцатым следующего содержания: «30 сентября — День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией (2022 год)», — говорится в проекте. Отмечается, что закон начнет свое действие со дня его официального опубликования.

Ранее Владимир Путин внес поправки в статьи, которые касаются информирования Организации Объединенных Наций (ООН) и Совета Европы о военном положении и чрезвычайном положении в РФ. Теперь Россия вправе отказываться от информирования.

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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект об установлении 30 сентября Днем воссоединения России с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. «Дополнить новым абзацем четырнадцатым следующего содержания: «30 сентября — День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией (2022 год)», — говорится в проекте. Отмечается, что закон начнет свое действие со дня его официального опубликования. Ранее Владимир Путин внес поправки в статьи, которые касаются информирования Организации Объединенных Наций (ООН) и Совета Европы о военном положении и чрезвычайном положении в РФ. Теперь Россия вправе отказываться от информирования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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