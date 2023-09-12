Путин предложил ввести новый праздник

12 сентября 2023 в 11:33 Размер текста - 17 +

Владимир Путин предложил 30 сентября установить День воссоединения России с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект об установлении 30 сентября Днем воссоединения России с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. «Дополнить новым абзацем четырнадцатым следующего содержания: «30 сентября — День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией (2022 год)», — говорится в проекте . Отмечается, что закон начнет свое действие со дня его официального опубликования. Ранее Владимир Путин внес поправки в статьи, которые касаются информирования Организации Объединенных Наций (ООН) и Совета Европы о военном положении и чрезвычайном положении в РФ. Теперь Россия вправе отказываться от информирования.

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект об установлении 30 сентября Днем воссоединения России с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. «Дополнить новым абзацем четырнадцатым следующего содержания: «30 сентября — День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией (2022 год)», — говорится в проекте. Отмечается, что закон начнет свое действие со дня его официального опубликования. Ранее Владимир Путин внес поправки в статьи, которые касаются информирования Организации Объединенных Наций (ООН) и Совета Европы о военном положении и чрезвычайном положении в РФ. Теперь Россия вправе отказываться от информирования.