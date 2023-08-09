Путин внес поправки в закон о военном и чрезвычайном положении в России

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин внес поправки в статьи об информировании ОНН о военном положении в России Фото:

Президент России Владимир Путин внес поправки в статьи, касающиеся информирования Организации Объединенных Наций (ООН) и Совета Европы о военном положении и чрезвычайном положении в РФ. Теперь Россия вправе отказываться от информирования.

«Внесены поправки в статьи об информировании ООН и Совета Европы о военном положении и ЧП в России», — сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Там добавили, что согласно предложенным поправкам, Россия отказывается от обязательства информировать Совет Европы о своем отказе от выполнения международных соглашений, касающихся прав человека, в случаях введения военного положения или чрезвычайного положения.

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Президент России Владимир Путин внес поправки в статьи, касающиеся информирования Организации Объединенных Наций (ООН) и Совета Европы о военном положении и чрезвычайном положении в РФ. Теперь Россия вправе отказываться от информирования. «Внесены поправки в статьи об информировании ООН и Совета Европы о военном положении и ЧП в России», — сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Там добавили, что согласно предложенным поправкам, Россия отказывается от обязательства информировать Совет Европы о своем отказе от выполнения международных соглашений, касающихся прав человека, в случаях введения военного положения или чрезвычайного положения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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