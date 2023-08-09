Путин внес поправки в закон о военном и чрезвычайном положении в России 09 августа 2023 в 12:07 Размер текста - 17 + Владимир Путин внес поправки в статьи об информировании ОНН о военном положении в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин внес поправки в статьи, касающиеся информирования Организации Объединенных Наций (ООН) и Совета Европы о военном положении и чрезвычайном положении в РФ. Теперь Россия вправе отказываться от информирования. «Внесены поправки в статьи об информировании ООН и Совета Европы о военном положении и ЧП в России», — сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Там добавили, что согласно предложенным поправкам, Россия отказывается от обязательства информировать Совет Европы о своем отказе от выполнения международных соглашений, касающихся прав человека, в случаях введения военного положения или чрезвычайного положения. Президент России Владимир Путин внес поправки в статьи, касающиеся информирования Организации Объединенных Наций (ООН) и Совета Европы о военном положении и чрезвычайном положении в РФ. Теперь Россия вправе отказываться от информирования. «Внесены поправки в статьи об информировании ООН и Совета Европы о военном положении и ЧП в России», — сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Там добавили, что согласно предложенным поправкам, Россия отказывается от обязательства информировать Совет Европы о своем отказе от выполнения международных соглашений, касающихся прав человека, в случаях введения военного положения или чрезвычайного положения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям