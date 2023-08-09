Путин внес поправки в закон о военном и чрезвычайном положении в России

Президент России Владимир Путин внес поправки в статьи, касающиеся информирования Организации Объединенных Наций (ООН) и Совета Европы о военном положении и чрезвычайном положении в РФ. Теперь Россия вправе отказываться от информирования.
«Внесены поправки в статьи об информировании ООН и Совета Европы о военном положении и ЧП в России», — сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Там добавили, что согласно предложенным поправкам, Россия отказывается от обязательства информировать Совет Европы о своем отказе от выполнения международных соглашений, касающихся прав человека, в случаях введения военного положения или чрезвычайного положения.
Президент России Владимир Путин внес поправки в статьи, касающиеся информирования Организации Объединенных Наций (ООН) и Совета Европы о военном положении и чрезвычайном положении в РФ. Теперь Россия вправе отказываться от информирования. «Внесены поправки в статьи об информировании ООН и Совета Европы о военном положении и ЧП в России», — сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. Там добавили, что согласно предложенным поправкам, Россия отказывается от обязательства информировать Совет Европы о своем отказе от выполнения международных соглашений, касающихся прав человека, в случаях введения военного положения или чрезвычайного положения.