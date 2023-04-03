Мэр Екатеринбурга определил план гражданской обороны во время войны или ЧП

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал документ, включающий план действий властей и экстренных служб во время военного конфликта или другой чрезвычайной ситуации. Текст положения
«Положение об организации и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании определяет организационные основы, содержание основных мероприятий, состав сил и средств гражданской обороны [в Екатеринбурге]», — говорится в положении, опубликованном на официальном сайте Екатеринбурга. Соответствующе постановление выпущено 3 апреля.
В документе разъясняется, как оповещать, защищать и эвакуировать людей в случае войны или чрезвычайной ситуации. В частности, предполагается сохранение бункеров и других укрытий для горожан. Кроме этого, предусмотрен порядок борьбы с пожарами, радиационная защита территории и срочное захоронение трупов в случае ЧП.
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