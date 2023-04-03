Мэр Екатеринбурга определил план гражданской обороны во время войны или ЧП

04 апреля 2023 в 11:32 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов подписал положение о гражданской обороне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал документ, включающий план действий властей и экстренных служб во время военного конфликта или другой чрезвычайной ситуации. Текст положения опубликован в официальном портале. «Положение об организации и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании определяет организационные основы, содержание основных мероприятий, состав сил и средств гражданской обороны [в Екатеринбурге]», — говорится в положении, опубликованном на официальном сайте Екатеринбурга. Соответствующе постановление выпущено 3 апреля. В документе разъясняется, как оповещать, защищать и эвакуировать людей в случае войны или чрезвычайной ситуации. В частности, предполагается сохранение бункеров и других укрытий для горожан. Кроме этого, предусмотрен порядок борьбы с пожарами, радиационная защита территории и срочное захоронение трупов в случае ЧП.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал документ, включающий план действий властей и экстренных служб во время военного конфликта или другой чрезвычайной ситуации. Текст положения опубликован в официальном портале. «Положение об организации и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании определяет организационные основы, содержание основных мероприятий, состав сил и средств гражданской обороны [в Екатеринбурге]», — говорится в положении, опубликованном на официальном сайте Екатеринбурга. Соответствующе постановление выпущено 3 апреля. В документе разъясняется, как оповещать, защищать и эвакуировать людей в случае войны или чрезвычайной ситуации. В частности, предполагается сохранение бункеров и других укрытий для горожан. Кроме этого, предусмотрен порядок борьбы с пожарами, радиационная защита территории и срочное захоронение трупов в случае ЧП.