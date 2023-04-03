03 апреля 2023

Мэр Екатеринбурга определил план гражданской обороны во время войны или ЧП

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Заседание законодательного собрания СО. Екатеринбург , орлов алексей
Алексей Орлов подписал положение о гражданской обороне Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал документ, включающий план действий властей и экстренных служб во время военного конфликта или другой чрезвычайной ситуации. Текст положения опубликован в официальном портале.

«Положение об организации и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании определяет организационные основы, содержание основных мероприятий, состав сил и средств гражданской обороны [в Екатеринбурге]», — говорится в положении, опубликованном на официальном сайте Екатеринбурга. Соответствующе постановление выпущено 3 апреля.

В документе разъясняется, как оповещать, защищать и эвакуировать людей в случае войны или чрезвычайной ситуации. В частности, предполагается сохранение бункеров и других укрытий для горожан. Кроме этого, предусмотрен порядок борьбы с пожарами, радиационная защита территории и срочное захоронение трупов в случае ЧП.

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал документ, включающий план действий властей и экстренных служб во время военного конфликта или другой чрезвычайной ситуации. Текст положения опубликован в официальном портале. «Положение об организации и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании определяет организационные основы, содержание основных мероприятий, состав сил и средств гражданской обороны [в Екатеринбурге]», — говорится в положении, опубликованном на официальном сайте Екатеринбурга. Соответствующе постановление выпущено 3 апреля. В документе разъясняется, как оповещать, защищать и эвакуировать людей в случае войны или чрезвычайной ситуации. В частности, предполагается сохранение бункеров и других укрытий для горожан. Кроме этого, предусмотрен порядок борьбы с пожарами, радиационная защита территории и срочное захоронение трупов в случае ЧП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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