Пермское правительство усиливается железнодорожником

Замминистра ЖКХ в Пермском крае станет железнодорожник Андрей Летов

14 сентября 2023 в 20:18 Размер текста - 17 +

Новый замминистра будет курировать сферу ТКО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Замминистра ЖКХ Пермского края с 15 сентября станет железнодорожник Андрей Летов. Об этом рассказало сразу несколько источников URA.RU в политэлитах. «Летов Андрей Александрович будет назначен заместителем министра ЖКХ. Он приступит с 15 сентября», — отметил собеседник. По данным из открытых источников, Андрей Летов в РЖД был начальником пермской дистанции по электроснабжению Свердловской дирекции по энергообеспечению «Трансэнерго» (филиала РЖД). В министерстве сейчас вакантна ставка заместителя, ответственного за ТКО. URA.RU направило запрос в пресс-службу министерства ЖКХ. На момент публикации ответ не был получен.

Замминистра ЖКХ Пермского края с 15 сентября станет железнодорожник Андрей Летов. Об этом рассказало сразу несколько источников URA.RU в политэлитах. «Летов Андрей Александрович будет назначен заместителем министра ЖКХ. Он приступит с 15 сентября», — отметил собеседник. По данным из открытых источников, Андрей Летов в РЖД был начальником пермской дистанции по электроснабжению Свердловской дирекции по энергообеспечению «Трансэнерго» (филиала РЖД). В министерстве сейчас вакантна ставка заместителя, ответственного за ТКО. URA.RU направило запрос в пресс-службу министерства ЖКХ. На момент публикации ответ не был получен.