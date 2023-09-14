Пермское правительство усиливается железнодорожником

Замминистра ЖКХ в Пермском крае станет железнодорожник Андрей Летов
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый замминистра будет курировать сферу ТКО Фото:

Замминистра ЖКХ Пермского края с 15 сентября станет железнодорожник Андрей Летов. Об этом рассказало сразу несколько источников URA.RU в политэлитах.

«Летов Андрей Александрович будет назначен заместителем министра ЖКХ. Он приступит с 15 сентября», — отметил собеседник.

По данным из открытых источников, Андрей Летов в РЖД был начальником пермской дистанции по электроснабжению Свердловской дирекции по энергообеспечению «Трансэнерго» (филиала РЖД). В министерстве сейчас вакантна ставка заместителя, ответственного за ТКО. URA.RU направило запрос в пресс-службу министерства ЖКХ. На момент публикации ответ не был получен.

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Замминистра ЖКХ Пермского края с 15 сентября станет железнодорожник Андрей Летов. Об этом рассказало сразу несколько источников URA.RU в политэлитах. «Летов Андрей Александрович будет назначен заместителем министра ЖКХ. Он приступит с 15 сентября», — отметил собеседник. По данным из открытых источников, Андрей Летов в РЖД был начальником пермской дистанции по электроснабжению Свердловской дирекции по энергообеспечению «Трансэнерго» (филиала РЖД). В министерстве сейчас вакантна ставка заместителя, ответственного за ТКО. URA.RU направило запрос в пресс-службу министерства ЖКХ. На момент публикации ответ не был получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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