Пермское правительство усиливается железнодорожником

Новый замминистра будет курировать сферу ТКО
Замминистра ЖКХ Пермского края с 15 сентября станет железнодорожник Андрей Летов. Об этом рассказало сразу несколько источников URA.RU в политэлитах.
«Летов Андрей Александрович будет назначен заместителем министра ЖКХ. Он приступит с 15 сентября», — отметил собеседник.
По данным из открытых источников, Андрей Летов в РЖД был начальником пермской дистанции по электроснабжению Свердловской дирекции по энергообеспечению «Трансэнерго» (филиала РЖД). В министерстве сейчас вакантна ставка заместителя, ответственного за ТКО. URA.RU направило запрос в пресс-службу министерства ЖКХ. На момент публикации ответ не был получен.
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