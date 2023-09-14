14 сентября 2023

Прокуратура вмешалась в дело об алиментах, которые жительница ХМАО не получает 6 лет

Прокуратура ХМАО отреагировала на сообщения о неполучении алиментов в Нягани
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, прокурор, прокуратура, полковник, погоны прокурора
Прокуратура проверит приставов Нягани из-за сообщения о невыплате алиментов Фото:

Прокуратура ХМАО поручила надзорному ведомству в Нягани проверить информацию о неполучении алиментов местной жительницей. Ранее женщина рассказывала журналистам URA.RU, что не может получить выплаты более шести лет из-за судебных приставов. Сообщение о проверке опубликовано на сайте прокуратуры округа.

«По поручению прокуратуры округа прокуратурой Нягани организована проверка по информации, размещенной в СМИ, о неполучении более 6 лет жительницей г. Нягани алиментов из-за судебных приставов. В настоящее время прокуратурой города выясняются все обстоятельства произошедшего», — указано в публикации.

Заявительница обращалась в редакцию с просьбой придать огласке этот случай. По словам женщины, с зарплаты ее мужа удерживались алименты в течение последних шести лет, но деньги на ее счет так и не поступали. Обращения в ОСП Нягани результата не дали, утверждает женщина.

Ранее URA.RU писало, что жительница Нягани не может перечисления алиментов более шести лет. Общая задолженность на содержание ее и дочери с 2017 года почти достигла 1,5 миллиона рублей.

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Прокуратура ХМАО поручила надзорному ведомству в Нягани проверить информацию о неполучении алиментов местной жительницей. Ранее женщина рассказывала журналистам URA.RU, что не может получить выплаты более шести лет из-за судебных приставов. Сообщение о проверке опубликовано на сайте прокуратуры округа. «По поручению прокуратуры округа прокуратурой Нягани организована проверка по информации, размещенной в СМИ, о неполучении более 6 лет жительницей г. Нягани алиментов из-за судебных приставов. В настоящее время прокуратурой города выясняются все обстоятельства произошедшего», — указано в публикации. Заявительница обращалась в редакцию с просьбой придать огласке этот случай. По словам женщины, с зарплаты ее мужа удерживались алименты в течение последних шести лет, но деньги на ее счет так и не поступали. Обращения в ОСП Нягани результата не дали, утверждает женщина. Ранее URA.RU писало, что жительница Нягани не может перечисления алиментов более шести лет. Общая задолженность на содержание ее и дочери с 2017 года почти достигла 1,5 миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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